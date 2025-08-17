Melania Trump Pens Carta a Putin planteando preocupaciones sobre los niños







La primera dama Melania Trump escribió una carta al presidente ruso Vladimir Putin en la que expresó preocupaciones sobre la difícil situación de los niños a lo largo de la invasión de Ucrania en Rusia.

“Cada niño comparte los mismos sueños tranquilos en su corazón, ya sea que nazca al azar en el campo rústico de una nación o en un magnífico centro de la ciudad. Suezan de amor, posibilidad y seguridad del peligro”, escribió Melania Trump en un cartafechado el 15 de agosto al líder ruso.

“Como padres, es nuestro deber nutrir la esperanza de la próxima generación. Como líderes, la responsabilidad de mantener a nuestros hijos se extiende más allá de la comodidad de unos pocos”, dijo la primera dama en la carta de una página. “Sin lugar a dudas, debemos esforzarnos por pintar un mundo lleno de dignidad para todos, para que cada alma pueda despertar a la paz, y para que el futuro en sí esté perfectamente protegido”.

El presidente Trump entregó la carta a Putin antes de su cumbre de alto riesgo en Alaska, dijo un funcionario de la Casa Blanca a The Hill Sister NEWSNATION el sábado. Melania Trump no estaba en la base conjunta Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage, donde tuvo lugar el grupo de casi tres horas entre los funcionarios estadounidenses y rusos.

Desde el comienzo de la guerra a fines de febrero de 2022, Rusia ha secuestrado a miles de niños ucranianos, transferiéndolos por la fuerza a Rusia, intentando asignarles la ciudadanía rusa y hacer que asistan a escuelas en Rusia.

Las Naciones Unidas martillado Rusia en marzo por el sufrimiento que los niños en Ucrania han sufrido debido a la guerra, que ha estado en curso durante unos tres años y medio. Rusia ha argumentado previamente que ha estado protegiendo a los niños de las áreas de conflicto.

“Un concepto simple pero profundo, el Sr. Putin, como estoy seguro de que está de acuerdo, es que los descendientes de cada generación comienzan sus vidas con una pureza: una inocencia que se encuentra por encima de la geografía, el gobierno y la ideología”, escribió la primera dama en la carta.

“Sin embargo, en el mundo de hoy, algunos niños se ven obligados a llevar una risa tranquila, intacta por la oscuridad que los rodea, un desafío silencioso contra las fuerzas que potencialmente pueden reclamar su futuro”, dijo Melania Trump. “Sr. Putin, puede restaurar su sola risa melódica”.

Más de 19,000 niños fueron deportados desde Ucrania a Rusia, y agregó que el número real podría ser mucho más alto, de acuerdo a a un rastreador del gobierno ucraniano.

La Primera Dama dijo que al “proteger la inocencia de estos niños, harás más que servir a Rusia sola, sirves a la humanidad misma. Una idea tan audaz trasciende a toda la división humana, y tú, el Sr. Putin, están en forma para implementar esta visión con un golpe de la pluma hoy”.

“Es hora”, agregó.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo a los periodistas el martes, antes de la cumbre de Trump-Putin, que Moscú ha estado en las conversaciones sobre el regreso de los niños ucranianos.

El líder de Ucrania dijo que si bien se han producido transferencias ocasionales, con la ayuda de otras naciones, Kiev no ha podido llegar a un acuerdo amplio con Rusia sobre el asunto.

“Es por eso que queríamos establecer ciertos asuntos en esta pista trilateral: alto el fuego, un intercambio total y el regreso de los niños”, dijo Zelensky. “Esto es algo de lo que todos se benefician: el presidente Trump se beneficia, los rusos no pierden nada, los ucranianos no pierden nada. Es un compromiso justo”.





Fuente