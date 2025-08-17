La oficina de prensa de Newsom golpea el uso “desagradable” de los...





La cuenta de prensa del gobernador de California Gavin Newsom criticó al uso del presidente de los soldados estadounidenses, el presidente Donald Trump para desplegar y limpiar una alfombra roja destinada a Trump y al presidente ruso Vladimir Putin.

Se adjuntó a la publicación una imagen de soldados estadounidenses de rodillas lanzando la alfombra roja para la llegada de Putin a Anchorage, Alaska, el viernes para una cumbre con Trump sobre la guerra que el presidente ruso comenzó con Ucrania.

“De manera asquerosa”, agregó la publicación.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, admitido En el telegrama, la importancia de desplegar la alfombra roja para el criminal de guerra acusado.

“Durante tres años, han estado informando que Rusia está aislada, y hoy vieron la alfombra roja para saludar al presidente ruso en los Estados Unidos”, escribió.





