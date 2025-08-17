Newsom enfrenta oportunidades, riesgos con la pelea de redistribución de distritos







El gobernador de California Gavin Newsom (D) se está inclinando en la pelea de redistribución de distritos mientras busca construir su perfil nacional antes de una posible oferta de 2028, pero la medida viene con riesgos políticos.

Newsom declaró formalmente sus planes en una manifestación el jueves para llamar a una elección especial para noviembre que permitiría a los legisladores estatales rediseñar el mapa del Congreso de California en respuesta al presidente Trump instando a los estados rojos a hacer lo mismo.

El plan se produce como Newsom se posiciona como el crítico de Trump más vocal en el escenario nacional, y en medio de especulaciones de que planea montar una oferta de la Casa Blanca en los próximos años. Pero también representa una apuesta política que podría ser contraproducente en el gobernador, ya que la Comisión de Redistritos Independientes del estado sigue siendo popular entre los votantes y varias figuras de alto perfil, incluido el ex gobernador Arnold Schwarzenegger (R), han prometido hacer campaña contra la iniciativa.

“Este es un rollo gigantesco de dados, con implicaciones nacionales”, dijo el estratega demócrata de California Steven Maviglio.

Newsom ha estado en tendencia en esta dirección durante semanas, ya que los republicanos de Texas avanzan con planes de aprobar nuevos distritos del Congreso que les otorgarían hasta cinco escaños adicionales en la Cámara en la mitad del año del próximo año. Dijo que solo avanzaría si otro estado lo hiciera primero, pero con los demócratas de Texas esperaban regresar al estado pronto, el gobernador está en su respuesta.

El proceso no será fácil, ya que requiere que la Legislatura apruebe una medida de votación con una supermayoría para llevar rápidamente a los votantes para las elecciones de noviembre y luego necesitará una amplia campaña de mensajería para reunir el apoyo. Newsom dijo previamente a The Hill que está “muy seguro” de avanzar.

Los demócratas tienen los números en ambas cámaras de la Legislatura para aprobar la medida, por lo que si todos se mantienen unidos, pasará.

Newsom reconoció que la propuesta no es una “volcada”, sino que expresó optimismo sobre la unidad que ha visto de los líderes legislativos estatales para el plan. Dijo que el “mayor riesgo” no está tomando uno.

“Trump no merece la pasividad, la aquiescencia. La democracia exige que al menos lo intentemos, con los ojos bien abiertos, reconocen las apuestas”, dijo.

Le dijo a los periodistas en los comentarios después de su mitin que espera que la Legislatura apruebe la iniciativa al final de la próxima semana.

Suponiendo que Texas aprueba un nuevo mapa y tiene un escrutinio legal probable, California será fundamental para los esfuerzos de los demócratas para compensar cualquier posible ganancia republicana. Es probable que los demócratas en el estado también presionen hasta cinco asientos nuevos para el partido, más de lo que cualquier otro estado liderado por demócrata podría retomar el próximo año.

El estratega demócrata Matt Krayton dijo que las acciones de Newsom muestran el reconocimiento de su y otros de que los demócratas no pueden usar el mismo “libro de jugadas”, mientras que los republicanos recurren a “capturas de poder”.

“No creo que necesariamente ceda el terreno moral, y creo que los votantes reconocen que la utilidad y la necesidad de hacer algo como esto”, dijo.

El éxito de la propuesta de Newsom podría tener importantes implicaciones para el propio gobernador, ya que se ha convertido en uno de los principales líderes del Partido Demócrata y ha seguido impulsando la especulación de que está mirando la nominación presidencial demócrata de 2028.

Maviglio calificó el rally como un “evento estilo campaña”, en reconocimiento de que cada demócrata debe estar entusiasmado con el plan y que el problema debe ser partidista para aprobarlo.

“Ha surgido en un momento en que los demócratas no tienen un líder nacional, y él se está convirtiendo en un líder por el momento”, dijo.

Pero quedan algunas barreras que aumentan los Newsom a pesar de que los líderes democráticos presionan por esto en un estado sólidamente azul.

La Comisión de Redistritos Independientes de California, que ha estado vigente durante más de una década, parece tener un fuerte apoyo.

Una encuesta publicada el jueves mostró que el 64 por ciento de los californianos dijeron que respaldan la Comisión Independiente que posee la autoridad de redistribución de distritos, en comparación con el 36 por ciento que dijeron que apoyan devolver la autoridad a la legislatura estatal. Aquellos que apoyan a la Comisión incluido El 72 por ciento de los independientes, el 66 por ciento de los republicanos y el 61 por ciento de los demócratas.

Por supuesto, eso es antes de cualquier esfuerzo público concertado para cambiar las mentes de los votantes, pero aún significa que los líderes de noticias y demócratas tienen trabajo por hacer.

Maviglio dijo que espera que el apoyo demócrata a la comisión caiga, pero la resistencia será rígida, señalando que una figura de alto perfil como Schwarzenegger se involucra para oponerse a la medida.

El ex actor convertido en político se burló de su participación en un puesto en X el viernes, destino Una foto de sí mismo con una camiseta que dice: “Termine Gerrymandering”.

Y si el esfuerzo de que Newsom está detrás de su peso completo falla, podría significar problemas para sus aspiraciones políticas.

“Si falla, ese es el final de su carrera”, dijo Maviglio. “En primer lugar, él estará fuera de la oficina. Y luego, si fracasó en un tema exclusivo, eso deletree el desastre para su futuro político. Así que creo que van a poner todo lo que pueden en esto”.

El estratega republicano de California Tab Berg argumentó que el plan de Newsom muestra que su enfoque está más en su futuro político que California.

“Se centra solo en el escenario nacional. Se postula para presidente. Está tratando de posicionarse como el tipo nacional anti-Trump”, dijo Berg, señalandopostes en x esa oficina de prensa de Newsom ha recientemente hecho que parece imitar Cómo Trump publica en las redes sociales.

Berg dijo que cree que el esfuerzo será exitoso si los demócratas están dispuestos a ignorar la ley y “atropellar” el sentimiento de los votantes, pero aún tienen una colina alta para escalar.

Pero dijo que espera que el plan pueda causar una reacción violenta de los votantes que no quieren que California prive a los votantes de sus derechos por lo que Texas está haciendo. Dijo que el enfoque de los legisladores debería estar en temas como apoyar a aquellos en Los Ángeles que perdieron sus hogares por incendios forestales, abordando la falta de vivienda y reduciendo el precio de los comestibles.

Y advirtió que la medida podría dañar las posibilidades de Newsom por la nominación demócrata al alienar a los moderados y avivar una mayor desconfianza en el gobierno, particularmente entre los jóvenes.

“Creo que los demócratas van a dañar de forma permanente, o al menos a largo plazo, avanzando esto”, dijo Berg.

Pero al menos en términos de las posibilidades del plan, Newsom ha superado la adversidad antes, dijo Matt Barreto, profesor de ciencias políticas y cofundador del proyecto de derechos de voto en la Universidad de California, Los Ángeles.

Dijo que una preocupación es si los votantes firmarán en el plan de Newsom, pero se acerca una gran campaña para ello.

“Habrá una extensa campaña con información pública y divulgación para educar a los votantes de California por qué el gobernador cree que esto es importante”, dijo, señalando la fácil victoria de Newsom para defenderse de un esfuerzo de retiro en 2021.

Krayton dijo que determinar los efectos políticos en Newsom sigue siendo prematuro dado el tiempo que queda antes de las próximas elecciones presidenciales, pero está trazando un nuevo camino que los votantes democráticos han dicho que quieren de sus líderes, retrocediendo contra Trump y los republicanos.

“Como fiesta, debemos buscar voces que estén dispuestas a adoptar enfoques que no hemos tomado antes”, dijo. “Al hacer lo que está haciendo, está contribuyendo con su voz a ese objetivo de identificar a las personas que conoces tienen una forma diferente de abordar la situación”.





