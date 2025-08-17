Los estados se mudan para enviar cientos de miembros de la Guardia Nacional a Washington

WASHINGTON (AP) – Tres estados se mudaron para desplegar cientos de miembros de su Guardia Nacional a la capital de la nación Como parte del esfuerzo de la administración Trump para revisar la vigilancia en Washington a través de una ofensiva federal contra el crimen y la falta de vivienda.

West Virginia dijo que estaba desplegando 300 a 400 tropas de guardia, mientras que Carolina del Sur prometió 200 y Ohio dice que enviará 150 en los próximos días.

Los movimientos anunciados el sábado se produjeron cuando los manifestantes retrocedieron a las policías federales y las tropas de la Guardia Nacional que se avecinaban en la ciudad muy democrática después del presidente Donald Trump’s orden ejecutivo Federalizando a las fuerzas policiales locales y activando a unos 800 miembros de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia.

Al agregar tropas externas para unirse al despliegue de guardia existente y a los agentes de la ley federales, Trump está ejerciendo un control aún más estricto sobre la ciudad. Es un juego de poder que el presidente ha justificado como una respuesta de emergencia al crimen y la falta de vivienda, a pesar de que los funcionarios de la ciudad han notado que El crimen violento es menor que fue durante el primer mandato de Trump en el cargo.

Una protesta contra la intervención de Trump llevó a DuPont Circle el sábado antes de una marcha hacia la Casa Blanca, a unas 1,5 millas de distancia. Los manifestantes se reunieron detrás de una pancarta que decía: “No hay adquisición fascista de DC”, y algunos en la multitud tenían carteles que decían: “Sin ocupación militar”.

Trump estaba en su club de golf de Virginia después de la cumbre del viernes con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska.

La patrulla de los soldados de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia en el National Mall, jueves 14 de agosto de 2025, en Washington. El Capitolio de los Estados Unidos se ve en la distancia. (Photo AP/Jacquelyn Martin)

La protesta retrocede a los oficiales federales en Washington

Morgan Taylor, uno de los organizadores que coordinó la protesta del sábado, dijo que esperaban desencadenar suficiente reacción sobre las acciones de Trump que la administración se vería obligada a retirar su agenda de crímenes e inmigración.

“Hace calor, pero me alegro de estar aquí. Es bueno ver a todas estas personas aquí”, dijo. “No puedo creer que esto esté sucediendo en este país en este momento”.

Abandonar las protestas eran preocupaciones sobre la extralimitación de Trump y que había usado el crimen como pretexto para imponer su voluntad a Washington.

John Finnigan, de 55 años, estaba tomando un paseo en bicicleta cuando se topó con la protesta en el centro de Washington. El gerente de construcción de bienes raíces que ha vivido en la capital durante 27 años dijo que los movimientos de Trump fueron “ridículos” porque el crimen está inactivo.

“Con suerte, algunos de los alcaldes y algunos de los residentes saldrán frente a él e intentarán dificultar que suceda en otras ciudades”, dijo Finnigan.

Jamie Dickstein, una maestra de 24 años, dijo que estaba “muy incómoda y preocupada” por la seguridad o sus alumnos, dados a los “oficiales sin marcar de todo tipo” que ahora deambulan a Washington y deteniendo a las personas.

Dickstein dijo que resultó en la protesta con amigos y familiares para “evitar un efecto dominó continuo en el futuro con otras ciudades”.

Patrulla de soldados de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia dentro de la estación de Union, el sábado 16 de agosto de 2025, en Washington. (AP Photo/Julia DeMaree Nikhinson)

La Guardia Nacional viene a DC desde West Virginia, Carolina del Sur y Ohio

El gobernador Patrick Morrisey, RW.Va., anunció el sábado que estaba enviando un contingente de 300 a 400 tropas de guardia a Washington, mientras que el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, autorizó el despliegue de 200 de los Guardias Nacionales de su estado y el gobernador de Ohio Mike Dewine dijo que su estado enviaría a 150 policías militares a solicitud del departamento de defensa estadounidense.

“West Virginia se enorgullece de apoyar al presidente Trump en su esfuerzo por restaurar el orgullo y la belleza a la capital de nuestra nación”, dijo Morrisey.

La activación de Virginia Occidental sugiere que la administración ve la necesidad de mano de obra adicional después de que el presidente realizó personalmente la necesidad de que Washington contratara a más oficiales de policía.

El mayor general James Seward, el ayudante general del ayudante de Virginia Occidental, dijo en un comunicado que los miembros de la Guardia Nacional del estado “están listos para apoyar a nuestros socios en la Región de la Capital Nacional” y que las “capacidades y preparaciones únicas de las tropas lo convierten en un socio invaluable en esta importante empresa”.

La policía federal en Washington dibuja reacciones mixtas

Los agentes federales han aparecido en algunos de los vecindarios más altamente traficados de la ciudad, obteniendo una combinación de elogios, retroceso y alarma de los residentes y líderes locales en todo el país.

Los líderes de la ciudad, que están obligados a cooperar con la orden de Trump bajo las leyes federales que dirigen la gobernanza local del distrito, han tratado de trabajar con la administración, aunque se han erizado en el alcance del alcance de la El adquisición del presidente.

El viernes, la administración curso invertido En una orden que tenía como objetivo colocar al jefe de la Administración de Control de Drogas como un “Comisionado de Policía de Emergencia” después de que el principal abogado del distrito demandó a la competencia.

Después de una audiencia judicial, la fiscal general de Trump, Pam Bondi, emitió un memorando que ordenó al Departamento de Policía Metropolitana que cooperara con la aplicación de la ley de inmigración federal, independientemente de cualquier ley municipal.

Los funcionarios de la ciudad dicen que están evaluando cómo cumplir mejor.

En su orden el lunes, Trump declaró una emergencia debido a la “incapacidad del gobierno de la ciudad de mantener el orden público”. Dijo que eso impidió la “capacidad del gobierno federal para operar de manera eficiente para abordar los intereses más amplios de la nación sin temor a que nuestros trabajadores fueran sujetos a violencia desenfrenada”.

En una carta a los residentes de la ciudad, el alcalde Muriel Bowser, un demócrata, escribió que “nuestro autogobierno limitado nunca ha enfrentado el tipo de prueba que enfrentamos en este momento”.

Agregó que si los residentes de Washington se mantienen juntos, “mostraremos a toda la nación cómo parece luchar por la democracia estadounidense, incluso cuando no tenemos acceso completo a ella”.