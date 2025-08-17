Witkoff dice que Trump, Putin, acordó “garantías de seguridad sólidas” durante la cumbre







El enviado especial de los Estados Unidos, Steve Witkoff, dijo el domingo que el presidente Trump y el presidente ruso Vladimir Putin acordaron garantías de seguridad “robustas”, incluida la ofrenda de protección cinco de Ucrania Artículo cinco, durante su histórica reunión del viernes.

“Acordamos garantías de seguridad robustas que describiría como cambio de juego”, dijo Witkoff en una entrevista sobre el “Estado de la Unión” de CNN.

Witkoff explicó que Rusia acordó permitir que Estados Unidos y otros países europeos “ofrezcan efectivamente [Ukraine] Artículo cinco Idioma similar para cubrir una garantía de seguridad ”, refiriéndose a la provisión de la OTAN que establece que un ataque contra un miembro de la OTAN se ve como un ataque a todos los miembros.

Rusia se ha opuesto durante mucho tiempo a la admisión de Ucrania a la OTAN, señaló Witkoff, diciendo que una razón clave por la que Ucrania ha buscado membresía es para esa protección.

“Todo va a ser sobre lo que los ucranianos pueden vivir, pero suponiendo que pudieran, pudimos ganar la siguiente concesión: que Estados Unidos podría ofrecer una protección similar al artículo cinco, que es una de las razones reales por las cuales Ucrania quiere estar en la OTAN”, dijo Witkoff.

“Pudimos evitar eso y llegar a un acuerdo de que Estados Unidos pudiera ofrecer la protección del artículo cinco, que era la primera vez que escuchamos a los rusos estar de acuerdo con eso”, continuó.

Witkoff dijo que otros acuerdos incluyeron “consecuencia legislativa dentro de la Federación de Rusia para no perseguir a ningún otro territorio cuando se codifique el acuerdo de paz”, así como “la consecuencia legislativa en la Federación de Rusia para no perseguir a ningún otro país europeo y violar su soberanía”.

Witkoff dijo que cualquier acuerdo está sujeto al acuerdo ucraniano y dijo que los swaps de tierras es el “tema fundamental” en juego que no podría discutirse en detalle sin el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Witkoff dijo que Trump, Zelensky y otros líderes europeos planean discutir más los problemas en la reunión de la Casa Blanca el lunes.





Fuente