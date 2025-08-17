Los alcaldes negros de las ciudades Trump disminuyen a medida que “la ley” promociona una disminución significativa en delitos violentos

Como presidente Donald Trump declarado Washington, DC, un páramo plagado En la necesidad de intervención federal y amenazaron intervenciones federales similares en otras ciudades lideradas por negros, varios alcaldes compararon las notas.

La caracterización del presidente de sus ciudades contradice lo que comenzaron a notar el año pasado: que estaban viendo una caída en el crimen violento después de una pandemia de la era de la pandemia. En algunos casos, las disminuciones fueron monumentales, debido en gran parte a más participación juvenil, programas de recompra de armas y asociaciones comunitarias.

Ahora los miembros de la Asociación de Alcaldes Afroamericanos están decididos a evitar que Trump enterren los logros que ya sintieron que se pasaron por alto. Y están utilizando la adquisición de la aplicación de la ley sin precedentes de la administración en la capital de la nación como una oportunidad para refutar su narrativa sobre algunos de los mayores enclaves urbanos del país.

“Nos da la oportunidad de decir que necesitamos amplificar nuestras voces para confrontar la retórica de que el crimen se está agotando en las principales ciudades estadounidenses. Simplemente no es cierto”, dijo Van Johnson, alcalde de Savannah, Georgia, y presidente de la Asociación Afroamericana de Alcaldes. “No está respaldado por ninguna evidencia o estadística en absoluto”.

Después de desplegar el primero de los 800 miembros de la Guardia Nacional en Washington, el presidente republicano está fijando su mira en otras ciudades, incluidas Baltimore, Chicago, Los Ángeles y Oakland, California, llamándolos a los crímenes y “horriblemente dirigidos”. Una cosa que todos tienen en común: están liderados por alcaldes negros.

“No se perdió en ningún miembro de nuestra organización que los alcaldes fueran negros o percibidos como demócratas”, dijo Johnson. “Y eso es desafortunado. Para los alcaldes, jugamos con quien esté en el campo”.

Las acciones del gobierno federal han aumentado algunos de los deseos de los alcaldes de defender las estrategias utilizadas para ayudar a que sus ciudades sean más seguras.

Algunos lugares están viendo caídas dramáticas en las tasas de criminalidad

Trump argumentó que la policía federal tuvo que intervenir después de que un empleado prominente del Departamento de Eficiencia del Gobierno, o Duge, fuera atacada en un intento de robo de automóviles. También señaló campamentos sin hogar, graffiti y baches como evidencia de que Washington empeora “.

Sin embargo, las estadísticas publicadas por la policía metropolitana de Washington contradicen al presidente y muestran El crimen violento ha caído allí desde un pico post-pandemia en 2023.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, se burló de los comentarios de Trump, acogiendo el “progreso histórico de la ciudad que conduce por homicidios en más del 30% y tiroteos en casi un 40% solo en el último año”.

La alcaldesa Karen Bass de Los Ángeles, donde los homicidios cayeron un 14% entre 2023 y 2024, calificó la adquisición federal nada más que un “agarre de poder” performativo.

En Baltimore, las autoridades dicen que han visto disminuciones históricas en homicidios y tiroteos no fatales este año, y que han estado en declive desde 2022, según el tablero de datos de seguridad pública de la ciudad. Los robos de autos cayeron un 20% en 2023, y otros crímenes importantes cayeron en 2024. Solo los robos han subido ligeramente.

Las tasas de criminalidad más bajas se atribuyen a abordar la violencia con un enfoque de “salud pública”, dicen los funcionarios de la ciudad. En 2021, bajo el alcalde Brandon Scott, Baltimore creó un plan integral de prevención de violencia que requería más inversión en intervención de violencia comunitaria, más servicios para las víctimas del crimen y otras iniciativas.

Scott acusó a Trump de explotar el crimen como un “problema de cuña y silbato de perro” en lugar de preocuparse por frenar la violencia.

“Ha socavado activamente los esfuerzos que están marcando la diferencia salvando vidas en ciudades de todo el país a favor de la vigilancia militarizada de las comunidades negras”, dijo Scott por correo electrónico.

El alcalde demócrata señaló que el Departamento de Justicia ha reducido más de $ 1 millón en fondos este año que se habrían ido para medidas de antiviolencia comunitaria. Prometió seguir avanzando, independientemente.

“Continuaremos trabajando de cerca con nuestras agencias de aplicación de la ley federales regionales, que han sido grandes socios, y haremos todo lo que está en nuestro poder para continuar el progreso a pesar de los obstáculos que esta administración intenta implementar”, dijo Scott.

Las organizaciones comunitarias ayudan a frenar la violencia

La semana pasada, los funcionarios de Oakland promocionaron una disminución significativa en el crimen en el primer semestre de este año en comparación con el mismo período en 2024, incluida una caída del 21% en los homicidios y una disminución del 29% en todos los delitos violentos, según el informe de mediana año de la Asociación de Jefes de las Ciudades principales. Los funcionarios acreditaron colaboraciones con organizaciones comunitarias y servicios de respuesta a crisis a través del Departamento de Prevención de Violencia de la Ciudad, establecidas en 2017.

“Estos resultados muestran que estamos en el camino correcto”, dijo la alcaldesa Barbara Lee en una conferencia de prensa. “Vamos a seguir construyendo sobre este progreso con el mismo enfoque integral que nos llevó aquí”.

Después de que Trump dio su evaluación de Oakland la semana pasada, ella lo rechazó como “temor”.

Los defensores de la justicia social están de acuerdo en que el crimen se ha reducido y dicen que Trump está perpetuando percepciones exageradas que han afectado durante mucho tiempo a Oakland.

Nicole Lee, directora ejecutiva de Urban Peace Movement, una organización con sede en Oakland que se centra en empoderar a las comunidades de color y a los jóvenes a través de iniciativas como la capacitación de liderazgo y la asistencia a las víctimas de violencia armada, dijo mucho crédito por las ganancias en las tasas de criminalidad más bajas se debe a grupos comunitarios.

“Realmente queremos reconocer todo el arduo trabajo que nuestra red de socios comunitarios y organizaciones comunitarias ha estado haciendo en los últimos años que salen de la pandemia para realmente crear una seguridad comunitaria real”, dijo Lee. “Las cosas que estamos haciendo están funcionando”.

Ella le preocupa que una intervención de las fuerzas militares socavaría ese progreso.

“Crea un entorno de miedo en nuestra comunidad”, dijo Lee.

Patrullas y toques de queda juveniles

En Washington, se han visto agentes de múltiples agencias federales, miembros de la Guardia Nacional e incluso la Policía del Parque de los Estados Unidos Realización de tareas de aplicación de la ley Desde patrullar el centro comercial nacional hasta cuestionar a las personas estacionadas ilegalmente.

Secretario de prensa del Pentágono Kingsley Wilson dijo que las tropas de la guardia no estarán armadas Pero se negó a elaborar sus tareas a patrullas de seguridad y esfuerzos de embellecimiento.

Johnson de Savannah dijo que está por asociarse con el gobierno federal, pero las tropas en las calles de la ciudad no son lo que imaginó. En cambio, las ciudades necesitan asistencia federal para cosas como investigación multiestatal y problemas de lucha como el tráfico de armas y los delitos cibernéticos.

“Soy un ex oficial de la ley. Hay un conjunto de habilidades diferente que se utiliza para las agencias de aplicación de la ley municipales que para los militares”, dijo Johnson.

También se ha especulado que la intervención federal podría implicar toques de queda para los jóvenes.

Pero eso haría más daño, dijo Nicole Lee, afectando desproporcionadamente a los jóvenes de color y asumiendo injustamente que los jóvenes son los principales instigadores de la violencia.

“Si eres una persona joven, básicamente puedes ser citado, criminalizado, simplemente por estar afuera después de ciertas horas”, dijo Lee. “No solo eso no resuelve nada con respecto a la violencia y el crimen, sino que coloca a los jóvenes en la mira del sistema de justicia penal”.

Un juego de espera y vista

Por ahora, dijo Johnson, los alcaldes están observando a su contraparte en Washington, Muriel Bowser, de cerca para ver cómo navega por la intervención federal sin precedentes. Ella ha sido Caminando una delgada línea entre criticar y cooperar Desde la adquisición de Trump, pero las cosas aumentaron el viernes cuando los funcionarios demandaron Para tratar de bloquear la adquisición.

Johnson elogió a Bowser por continuar con dignidad y gracia.