Los camioneros temen la seguridad laboral en medio de la tarifa confusión

By







Los camioneros sienten el impacto de las tarifas de nuevo y fuera de nuevo, especialmente aquellos que trabajan para transportar vehículos y autopartes entre los Estados Unidos y Canadá.

Si bien todavía hay un flujo constante de tráfico a través del Puente de Embajadores que conecta Detroit y Canadá, incluidos muchos vehículos de 18 ruedas, camioneros y empresas dicen que la incertidumbre todavía está afectando las cosas.

Los camioneros temen que no tengan seguridad laboral en el futuro si los aranceles disminuyen el flujo de bienes entre Estados Unidos y su vecino del norte.

El cruce fronterizo entre Detroit y Windsor, Ontario, es el más ocupado a lo largo de la frontera norte. Más de un millón y medio de camiones canadienses cruzaron a Detroit en 2023; Casi 6,000 camiones cada día de la semana y más de $ 100 mil millones en productos se movieron entre Michigan y Canadá cada año.

Pero después de que el presidente Trump anunció un arancel del 25 por ciento sobre los bienes de Canadá, el Tres grandes fabricantes de automóviles Tuve que tomar algunas decisiones difíciles que incluían despidos temporales.

Para los camioneros, eso significa menos trabajo. El camionero Josette Rosendary le dijo a Newsnation que una amiga suya ha visto horas reducidas.

“Dijo que ahora está cada dos días, donde estaba todos los días”, dijo. “Ahora, si trabajaba el lunes, está fuera el martes, regresa el miércoles, fuera del jueves, regresa el viernes. Eso no es manera de que no puedas pagar facturas con eso”.

Otros camioneros dicen que no han notado mucha diferencia y que parece tan ocupado como siempre, lo que indica que cualquier reacción a los aranceles no ha afectado los patrones de tráfico.

La pausa de 90 días en las tarifas específicas del país, que establece todo en una línea de base del 10 por ciento, no afecta a Canadá. Muchos de los aranceles canadienses iniciales también se han detenido, aunque algunos permanecen. Actualmente, los bienes cubiertos por el Acuerdo US-Mexicocanada están exentos de los impuestos de importación.

El primer ministro canadiense Mark Carney dijo que las negociaciones comerciales con los EE. UU. Comenzarán hasta después de las elecciones parlamentarias del país a finales de este mes.

Eso significa que las empresas estadounidenses tendrán que continuar lidiando con la incertidumbre, inseguros de cuán severas serán las tarifas y si la guerra comercial aumentará.

“Lo que estoy escuchando, incluso en las reuniones de hoy, es que las personas no tienen sentido de certeza. No pueden planificar, no pueden tomar decisiones”, dijo la senadora Elissa Slotkin (D-Mich). “No juzgaría ninguna compañía en Estados Unidos que diga, bueno, hoy la política es que se han eliminado de las tarifas, pero mañana, ¿qué podría pasar?”

“Este es un profundo nivel de incertidumbre en el que ningún adulto puede funcionar”, agregó.

La mensajería de la Casa Blanca ha sido clara, la administración Trump que dice que tanto Canadá como México deben estar preparados para una nueva era del comercio norteamericano que podría significar cambios drásticos para todos.





Fuente