Us ya puede estar en recesión: CEO de BlackRock







El CEO de BlackRock, Larry Fink, dijo durante una entrevista reciente que Estados Unidos ya puede estar en una recesión o acercarse mucho a uno como resultado de las aranceles radicales del presidente Trump.

“Creo que estamos muy cerca, si no en, una recesión ahora”, Fink dicho Durante su aparición el viernes en “Squawk on the Street” de CNBC.

“Creo que vas a ver, en todos los ámbitos, solo una desaceleración hasta que haya más certeza. Y ahora tenemos una pausa de 90 días en las tarifas recíprocas, eso significa una incertidumbre más larga y elevada”, agregó el presidente del gigante de la gestión de activos.

La incertidumbre en torno a los Estados Unidos que se sumergió en una recesión se ha acelerado después de que Trump implementó sus aranceles de largo alcance, instituyendo un impuesto de importación fijo del 10 por ciento en todos los bienes que llegan a los Estados Unidos y a los aranceles recíprocos de nivel superior contra docenas de países.

El miércoles, Trump dijo que detendría la mayoría de las tarifas, pero aumentaría los que dirigen los productos chinos al 125 por ciento, además del 20 por ciento que ya recaía a principios de este año. Beijing dijo esta mañana que dispararía con su propia tarifa del 125 por ciento.

“Incluso si Estados Unidos continúa imponiendo aranceles más altos, ya no tendrá sentido económico, y se convertirá en una broma en la historia de la economía mundial”, dijeron funcionarios chinos.

Fink dijo el viernes que, debido a que la incertidumbre de los clientes “, Blackrock es” pasar más tiempo con más conversación con más clientes a nivel mundial que en cualquier momento. Nuestro trabajo ahora es ser, ya sabes, ayudar, calmar, darles, darles ideas “.

“Esto no es una pandemia. Esta no es una crisis financiera. Esto es algo que hemos creado. Como dije, también el lunes, Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial fue un estabilizador global. Somos el desestabilizador global”, dijo el viernes el CEO de BlackRock.

“Eso es muy difícil de decir, porque me enorgullezco de ser, ya sabes, traer el liderazgo, traer las conversaciones”, agregó. “Pero diré que el poder del capitalismo de los Estados Unidos sigue vivo”.





