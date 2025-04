La Casa Blanca marca a 6,000 migrantes como muertos para que se ‘deporte’: informes

Las personas familiarizadas con la estrategia compartieron detalles con The Washington Post y The New York Times El jueves, dijo que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha dirigido a la Administración del Seguro Social que agregue los nombres y los números de Seguro Social de más de 6,000 inmigrantes, la mayoría de los cuales son latinos, en una base de datos utilizada para rastrear a las personas muertas, despojándolos de su capacidad para acceder a los beneficios o trabajar en los Estados Unidos.