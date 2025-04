El Congreso deja la ciudad sin aprobar la solución del presupuesto de DC

El Congreso abandonó esta semana esta semana sin aprobar legislación para evitar recortes presupuestarios significativos para Washington, ya que la medida enfrenta la acérja oposición de algunos conservadores.

Si bien la medida aprobó rápidamente el Senado el mes pasado, se ha disparado en la casa liderada por el Partido Republicano, incluso cuando el presidente Trump ha pedido públicamente su paso.

Mientras los legisladores se preparaban para irse para el recreo el jueves, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise (R-La), dijo que el proyecto de ley se había presentado en el quemador trasero, ya que el liderazgo del Partido Republicano en ambas cámaras trabajó para adoptar una resolución presupuestaria para avanzar en las prioridades fiscales del presidente.

“Eso todavía ha sido una discusión, y queremos hacerlo tan pronto como podamos”, dijo a The Hill. “Estamos teniendo conversaciones con DC, con el presidente y el Senado, por lo que vamos a llegar allí”.

Pero cuando se le preguntó si el proyecto de ley debería ser enviado al Senado para aprobar posibles cambios, Scalise dijo que no estaba seguro.

La atracción en la Cámara se produce cuando los líderes del Partido Republicano se han enfrentado a la presión de su flanco derecho para adjuntar a los posibles pasajeros y los requisitos que el distrito liderado por demócrata necesitaría cumplir para gastar sus dólares locales.

Los funcionarios de DC comenzaron a sonar la alarma sobre la amenaza de los recortes a medida que el Congreso se movió para aprobar la legislación el mes pasado para mantener abierta al gobierno federal y financiado hasta septiembre.

A diferencia de las facturas de financiamiento StopGap anteriores, al último le faltaban un lenguaje que permitía a DC gastar su presupuesto local, que consiste principalmente en fondos de dólares de impuestos locales, tarifas y multas, en niveles de 2025 ya aprobados. A DC se le otorgó lo que se conoce como “regla de origen” en la década de 1970, pero su presupuesto aún es aprobado por el Congreso.

Sin ese idioma en el proyecto de ley, DC fue tratado como una agencia federal y obligado a volver a 2024 niveles de gasto, que los funcionarios de la ciudad dijeron que se verían obligados a reducir $ 1 mil millones en la última mitad del año fiscal.

El Senado aprobó una solución para evitar esos recortes poco después del paso de la financiación federal StopGap.

“Este proyecto de ley simplemente solucionaría un error en la casa [continuing resolution] Eso evita que el Distrito de Columbia gaste sus propios dólares de impuestos como parte de su presupuesto, que el Congreso aprueba rutinariamente ”, dijo la presidenta del comité del Senado, Susan Collins (R-Maine) de la medida en ese momento.

Trump también pidió que la Casa controlada por el Partido Republicano “inmediatamente” asumiera el proyecto de ley de presupuesto de DC, incluso cuando aumenta los esfuerzos para ejercer el control sobre los asuntos del distrito.

Sin embargo, el presidente Mike Johnson (R-La.) También ha enfrentado presión de su flanco derecho para retrasar la consideración del proyecto de ley ya que los conservadores han flotado requisitos para el distrito. Algunos republicanos también han cuestionado la gravedad de los posibles cortes de DC.

“Deberíamos obtener la resolución presupuestaria acordada antes de abordar un problema como si o no, DC debería poder gastar esos miles de millones de dólares en las cosas locas en las que quieran gastarlo”, dijo el presidente de la Caucus de la Casa de la House, Andy Harris (R-MD).

Harris dijo que los conservadores “necesitan un poco de tiempo para encontrar una lista de los requisitos que debemos poner en DC”, pero golpeó al distrito por gastar “dólares de manera que en el pasado pensamos que eran bastante tontos”.

El presidente de asignaciones de la Cámara de Representantes, Tom Cole (R-Okla.), Dijo a principios de este mes que había un debate sobre “las restricciones normales para los fondos de DC en cosas como el aborto” y si los que necesitaban ser agregados al proyecto de ley.

“Hay un debate entre las personas que saben más que yo sobre la ley sobre si necesitamos o no agregarle lenguaje. Dejaré que eso se resuelva en el comité”, dijo entonces. “Pero estoy por el dinero que se restaura, pero también estoy a favor de las restricciones en su lugar”.

Cuando se le preguntó sobre los posibles cambios en el proyecto de ley, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer (R-Ky.), Cuyo comité tiene jurisdicción sobre DC, dijo el miércoles que “está esperando saber del liderazgo”.

“La Casa Blanca ha señalado que quieren apoyarlo. He dicho que necesitamos apoyarlo. He sido vocal sobre eso”, dijo.

“No sé si tienen algún tipo de plan para pegarlo en otro proyecto de ley o qué. No tengo idea”, dijo, mientras aplaza a Johnson y Scalise.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (DN.Y.) le dijo a The Hill esta semana que el proyecto de ley debe “aprobar como es en la forma que se produjo del Senado a la Cámara”.

“Donald Trump les ha ordenado que lo hicieran, y por lo general, tradicionalmente se alinean, y estamos presionando a Johnson”, dijo antes de que la casa se fuera para su receso de dos semanas.

En un puesto que instó a la Cámara a aprobar la medida, el alcalde de DC, Muriel Bowser (D), escribió en X el jueves que Trump y Johnson “deben actuar” para evitar los posibles recortes de $ 1 mil millones.

“Estos son nuestros dólares locales, no un centavo en los ahorros federales. Recortes que afectarían las horas extras de la policía de DC, los bomberos y los programas para nuestros hijos”, escribió. “Recortes que también afectarían los eventos de seguridad especiales nacionales. La Cámara no debería recesar hasta que se apruebe este proyecto de ley”.

A informe reciente De Axios también indicó que el distrito está haciendo planes para comenzar a implementar los recortes después de que los legisladores se dirigieron a casa. Una fuente familiar dijo a The Hill el viernes que el distrito está “preparándose para todas las eventualidades”.

La oficina de Bowser advirtió que la seguridad pública local, la educación y los servicios esenciales estarán en riesgo si se realizan los recortes. La oficina también dijo que “los despidos inmediatos e inesperados de los trabajadores de servicios directos” entrarían en vigencia si DC se ve obligado a hacer tal corte, así como la “eliminación de los servicios directos que confían los residentes y los visitantes”.

En una declaración a The Hill el viernes, Del. Eleanor Holmes Norton (DD.C.) lo calificó “decepcionante y exasperante de que la Cámara continúe retrasando la votación de la votación en el proyecto de ley pasado por el Senado para permitir que DC’s gasten sus propios fondos locales en sus propios niveles localmente promulgados como otras jurisdicciones locales en todo el país, particularmente ahora ahora que la Cámara ha dejado a una recesión de dos semanas.

“Los miembros que se oponen al proyecto de ley de presupuesto de DC no fueron elegidos por los residentes de DC, no están familiarizados con las necesidades de las 700,000 personas que viven aquí, y no tienen responsabilidad ante el distrito porque los residentes de DC no pueden votarlas fuera del cargo”, continuó, y agregó que la prueba continua “solo ayuda a resaltar la necesidad de la Estado de DC”.





