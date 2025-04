Los aliados de Trump intentan ayudar a elegir el político albanés corrupto

Chris Lacivita, co-gerente de la campaña 2024 de Trump, estuvo en Albania en febrero como parte de su contrato para ayudar a la campaña de Berisha, un candidato presidencial albanés bajo la sanción de los Estados Unidos, Según lo informado por el New York Times . Con él estaba Paul Manafort, quien se declaró culpable por no registrarse como agente extranjero en 2018 (Trump perdonó a Manafort en diciembre de 2020).

Todo esto sigue el Push de la administración Trump Para definir aún más la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), allanando el camino para que los agentes políticos recolecten grandes controles en nombre de los partidos y líderes extranjeros, todo sin ninguna supervisión en los EE. UU. Mientras que el registro con FARA todavía se requiere técnicamente, ya no hay penalizaciones penales, como las que se usaron anteriormente contra Manafort, por no registrarse. Como parte de estos esfuerzos, la administración ha disuelto a la Fuerza de Tarea de Influencia Extranjera, que monitoreó e investigó la influencia y el cabildeo extranjero. Una búsqueda en Fara el viernes por la mañana mostró que nadie involucrado en la campaña de Berisha se ha registrado para presionar en nombre del candidato albanés.

Berisha, la jefa del Partido Demócrata de derecha de Albania, ha estado bajo sanciones tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido durante varios años. El Departamento de Estado declarado Berisha y su personaje de su familia Non Grata en mayo de 2021 debido a “su participación en una corrupción significativa”. En julio de 2022, el Reino Unido le prohibió viajar al país “por la criminalidad y la corrupción”, anotación que la presencia de Berisha “no era propicio para el bien público”. Berisha fue acusada formalmente de corrupción el otoño pasado, por su presunto participación En un esquema que otorgó a su yerno permisos para hacer millones de euros mediante la construcción de apartamentos en la capital de Albania. Berisha pasó tiempo debajo arresto domiciliario Después de negarse a cumplir con los términos ordenados por el tribunal, alegando que estaba siendo perseguido políticamente.

Berisha ha expresado la esperanza de que la administración de Trump esté dispuesta a poner fin a las sanciones. El día de la inauguración, Berisha dijo a los medios albaneses que consideraba la elección de Trump “un milagro” y le pediría que elimine su designación de personalidad que no grata.

En un 27 de enero entrevista se le preguntó a la secretaria de prensa del Partido Demócrata, Floriana Garo, si Trump levantaría las sanciones a Berisha. Según una traducción compartida con HuffPost, Garo respondió: “Las sanciones del Sr. Berisha, creo, la forma en que veo: creo que serán eliminadas y levantadas. Se levantará, pero no se levantará solo para Sali Berisha, se eliminará como un” bloque “. Incluirá sanciones a otras personas “.

Pero el 5 de febrero, según un Informe en la época albanesaBerisha dijo en una conferencia de prensa que creía que no había esperanza de que Trump levantara la prohibición de su viaje. Afirmó que no había participado en ningún esfuerzo de cabildeo para salir del persona non grata lista.