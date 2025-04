Trump defiende las exenciones arancelas para la electrónica: nadie se ‘sale del gancho’

By







El presidente Trump defendió su mudanza el viernes para eximir a algunos productos electrónicos de la creciente Guerra de Tarifas con China.

Negó que el anuncio ascendiera a una “excepción”, argumentando en cambio, los productos se trasladaron a una tarifa diferente “cubo”, y sugirió que su administración aún podría imponer aranceles separados para la industria de semiconductores y la cadena de suministro electrónica más amplia.

“No hubo una ‘excepción’ tarifa anunciada el viernes”, escribió Trump en una publicación social de la verdad el domingo. “Estos productos están sujetos a las tarifas existentes del 20% de fentanilo, y solo se están moviendo a un ‘cubo’ diferente”.

“Estamos echando un vistazo a los semiconductores y toda la cadena de suministro de electrónica en las próximas investigaciones de tarifas de seguridad nacional”, agregó.

La Aduana y la Protección Fronteriza de EE. UU., Que recopila aranceles sobre las importaciones, emitieron una guía actualizada el viernes que indican aproximadamente 20 productos, incluidos teléfonos inteligentes, computadoras, enrutadores y chips de semiconductores, se excluirían de los aranceles “recíprocos” impuestos a los países, incluidos China.

Trump ha aumentado los aranceles sobre China al 125 por ciento además del 20 por ciento de los gravámenes, ya que ha puesto una pausa de 90 días en tarifas elevadas para otros países, lo que lleva a una respuesta proporcional de Beijing.

Eso ha aumentado los temores de una guerra comercial masiva entre las dos economías más grandes del mundo.

En su publicación sobre Truth Social, Trump criticó a los medios de comunicación por cubrir la guía del viernes como un ablandamiento en su posición sobre China.

“Nadie se está ‘fuera del gancho’ para los balances comerciales injustos y las barreras arancelas no monetarias, que otros países han usado contra nosotros, especialmente China, lo que, con diferencia, nos trata lo peor!” Trump escribió en su publicación Social de verdad.

Los comentarios de Trump coinciden con el Secretario de Comercio Howard Lutnick diciendo el domingo que las exenciones de tarifas para teléfonos inteligentes y otros electrónicos solo serían temporales.

“Esto no es como un tipo de exención permanente. [Trump’s] Solo aclara que estos no están disponibles para ser negociados por los países. Estas son cosas que son seguridad nacional, que debemos hacernos en Estados Unidos “, dijo Lutnick a” This Week “de ABC.

Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo en un comunicado el sábado que Trump todavía estaba comprometido a ver más de los productos y componentes exentos hechos a nivel nacional.

“El presidente Trump ha dejado en claro que Estados Unidos no puede confiar en China para fabricar tecnologías críticas” y que en su dirección, las compañías tecnológicas “se apresuran a la fabricación en tierra en los Estados Unidos lo antes posible”, dijo.





