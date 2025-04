El administrador de Trump regresa a la exención tarifa en electrónica

Presidente Donald Trump y funcionarios de la Casa Blanca regresó Un anuncio del viernes de que habría exenciones de tarifas sobre la electrónica importada.

En una verdad social correo El domingo, Trump negó directamente el anuncio de exención de tarifas.

“Nadie se está ‘fuera del gancho’ para los balances comerciales injustos, y las barreras arancelarias no monetarias, que otros países han usado contra nosotros, especialmente no China, lo que, con mucho, nos trata lo peor! No hubo una ‘excepción’ de aranceles anunciada el viernes”, dijo que los estadounidenses pueden mirar a “cada vez más trabajos de pago, haciendo productos en nuestros países y tratando otros países, en particular China, que han tratado a nosotros”.

Trump también dijo que las investigaciones de tarifas de seguridad nacional revisará “toda la cadena de suministro electrónica”.

En consecuencia, el representante comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, indicó que las tarifas de semiconductores “no eran realmente una excepción” en Una entrevista en CBS Las noticias “enfrentan la nación.

“Ciertamente necesitamos tener semiconductores, y la cadena de suministro electrónica aguas abajo se mueve a los Estados Unidos. Lo que sucedió es: no es realmente una excepción. Esa ni siquiera es la palabra correcta para ello”, dijo Greer. “Entonces, no es que no estén sujetos a aranceles orientados a la rehabilitación. Solo estarán bajo un régimen diferente. Está cambiando de un cubo de tarifas a un cubo diferente de posibles tarifas”.

Por otro lado, el Secretario de Comercio Howard Lutnick dijo que la exención arancelaria de Trump en la electrónica importada es solo temporal.

Según Lutnick en un domingo entrevista En “This Week” con Jonathan Karl, la electrónica se incluirá en las tarifas de semiconductores, que probablemente se aplicarán dentro de un mes o dos.

Los comentarios de Trump, Greer y Lutnick el domingo contrastan directamente con la comunicación de la aduana y la protección fronteriza de los Estados Unidos el viernes por la noche que reclamó Electrónica importada, como teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y más, estaría exento de las tarifas de Trump.

“No podemos estar en deuda y confiar en países extranjeros para cosas fundamentales que necesitamos”, agregó Lutnick. “Así que esto no es como una especie de exención permanente. [Trump is] Solo aclara que estos no están disponibles para ser negociados por los países. Estas son cosas que son seguridad nacional que debemos hacer en Estados Unidos ”.

La exención habría sido una gran noticia para las grandes empresas tecnológicas que fabrican muchos de sus productos en el extranjero, como lo hace Apple en China.

Según un comunicado de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, “estas compañías se apresuran a la fabricación en tierra en los Estados Unidos lo antes posible”.

“El presidente Trump ha dejado en claro que Estados Unidos no puede confiar en China para fabricar tecnologías críticas como semiconductores, chips, teléfonos inteligentes y computadoras portátiles. Es por eso que el presidente ha asegurado billones de dólares en las inversiones estadounidenses de las compañías tecnológicas más grandes del mundo, incluida Apple (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) y Nvidia”, dijo Leavitt en la declaración, en la declaración, en la declaración,,, en la declaración,,, en la declaración,,, en la declaración,,, en la declaración,,, en la declaración,, en la declaración,,, en la declaración,, en la declaración, en la declaración,,, en la declaración,, en la declaración,, en la declaración,, en la declaración, en la declaración,, en la declaración,, en la declaración,, en la declaración, en la declaración. Según CNN en sábado.

La noticia es la última en la tarifa de Trump de ida y vuelta con docenas de otros países. Trump anunció una mayor parte de sus llamados “aranceles recíprocos” el 2 de abril, un día que llamó “Día de Liberación”. Días después, sin embargo, implementó una pausa de 90 días en los aranceles del Día de Liberación, dejando atrás una tarifa básica del 10% para la mayoría de los países. Pero Trump ha puesto aranceles del 145% en China.

Las personas en el mundo de los negocios recurrieron a las redes sociales en respuesta a la entrevista de Lutnick y las políticas arancelas en constante evolución de Trump, Según Mediaite.

Corresponsal comercial de Fox Charles Gasparino dijo en x que los CEO e inversores con los que ha hablado llamó a las políticas arancelarias de Trump “un espectáculo triste, aterrador y, a veces, tonto”.

“Además, dirán que Howard Lutnick es un portavoz horrible de cualquier régimen comercial que se le ocurra a la Casa Blanca”, agregó Gasparino.

“Entonces Lutnick dice que estamos ziggando y zagging en los aranceles electrónicos y de tecnología”, Anthony Scaramucci, empresario y ex director de comunicaciones de la Casa Blanca, escribió en x. “Está bien admitir en este punto que no tienen idea de lo que están haciendo”.