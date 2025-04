El asesor de Hegseth se puso de licencia en medio de la sonda de fugas

El asesor del secretario de Defensa Pete Hegseth fue escoltado del Pentágono el martes y puso licencia administrativa en medio de una investigación sobre las filtraciones en el departamento.

Dan Caldwell, uno de los asesores principales de Hegseth, fue puesto en licencia después de ser identificado durante una investigación en curso sobre las filtraciones en el Pentágono, dijo un funcionario de defensa a The Hill.

No está claro si Caldwell hizo la divulgación a un periodista u otra persona.

El Pentágono dijo el mes pasado que comenzó una investigación sobre “divulgaciones recientes no autorizadas de información de seguridad nacional” y que utilizaría los polígrafos como parte de la sonda.

“Esta investigación comenzará de inmediato y culminará en un informe al Secretario de Defensa”, dijo el jefe de gabinete de Hegseth, Joe Kasper, en un 21 de marzo memorándum. “El informe incluirá un registro completo de divulgaciones no autorizadas dentro del Departamento de Defensa y recomendaciones para mejorar tales esfuerzos”.

Incluso fuera del departamento de defensa, la administración del presidente Trump ha tratado de tomar medidas enérgicas contra las filtraciones.

Caldwell, quien fue asesor de políticas públicas en Hegseth, asesor de políticas públicas, fue elegido por Hegseth como el mejor punto de contacto en un chat de grupo de señales donde los principales funcionarios estadounidenses discutieron las próximas huelgas contra los rebeldes de Houthi en Yemen, como lo reveló el editor principal del Atlántico, que se agregó inadvertidamente al hilo del mes pasado.

Antes de servir en el Pentágono, Caldwell era un director ejecutivo de Veterans for America, una entidad registrada 501 (c) (4) que anteriormente estaba encabezada por Hegseth.

Caldwell, un veterano del Cuerpo de Marines que fue desplegado en Irak, ha sido criticado por parte de algunos conservadores por creer que Estados Unidos debería reducir su presencia militar en Europa y algunas partes del Medio Oriente.

“Y creo que nuestra búsqueda de la primacía finalmente nos ha hecho más débiles como país”, dijo Caldwell a fines del año pasado.

“It has led us to undertake foreign misadventures like the Iraq war, to stay much longer in Afghanistan and to attempt to turn one of the most tribal nations in the world, a nation with a history of rejecting outside interference and influence for millennia, into a liberal democracy, to repeat the same mistakes again and again in places like Libya and Syria,” he said in an interview with The Financial Times that was publicado en diciembre de 2024.

Reuters primero reportado en Caldwell siendo puesto de permiso.

