El ex prosecutor revela el momento de la ‘crisis’ de Trump

“Pensé que este día nunca llegaría, pero quiero asegurarme de que la gente entienda que estamos aquí”, dijo Weissmann. “Al menos he tratado de decir que aún no estamos en esa crisis constitucional, eso es lo que está sucediendo en este momento”.

Has apoyado a HuffPost antes y seremos honestos: podríamos usar tu ayuda nuevamente. No retrocederemos de nuestra misión de proporcionar noticias gratuitas y justas durante este momento crítico. Pero no podemos hacerlo sin ti.

Has apoyado a HuffPost antes y seremos honestos: podríamos usar tu ayuda nuevamente. No retrocederemos de nuestra misión de proporcionar noticias gratuitas y justas durante este momento crítico. Pero no podemos hacerlo sin ti.

Continuó: “La complicidad es lo que hace que esto sea tan diferente a Trump 1.0 que no tienes al abogado de la Casa Blanca, no tienes al Fiscal General, no tienes a nadie que diga: ‘Esto no es legal. No es constitucional. No es cómo se supone que debes comportarse en los Estados Unidos de Estados Unidos’ ‘”.