CEO de la industria de juguetes en las tarifas de Trump en China: ‘La Navidad está en riesgo’

El presidente y CEO de la asociación de juguetes dijo que las aranceles del 145 por ciento del presidente Trump en China probablemente pondrán en peligro las vacaciones de Navidad para los niños, ya que las dos economías más grandes del mundo permanecen enredadas en una batalla comercial.

“No se están produciendo juguetes actualmente en China. Y hay informes de que los principales minoristas aquí en los Estados Unidos están comenzando a cancelar los pedidos. Entonces, Jake, la Navidad está en riesgo”, dijo Greg Ahearn en una aparición el martes en CNN “”El protagonista con Jake Tapper. “

El líder de la industria del juguete dijo que las compañías estadounidenses no pueden generar la misma escala de producción que las fábricas en China, ya que el 96 por ciento de los fabricantes de Estados Unidos se consideran pequeñas o medianas empresas.

“Hay algunos juguetes que se hacen aquí en los EE. UU., Pero en su mayoría son productos de papel o productos altamente automatizados. Y representa una pequeña porción de los juguetes que se fabrican”, dijo a CNN.

Ahearn dijo que tomaría una cantidad significativa de tiempo para los fabricantes estadounidenses alcanzar el ritmo de sus homólogos en China.

“Tomaría de tres a cinco años poder desarrollar la capacidad, la especialización. Nuevamente, muchos de los juguetes que se realizan en China, como usted dijo, el 80 por ciento son juguetes para mano de obra manual”, dijo.

“Es la pintura facial de una muñeca. Es la decoración del cabello. Los está colocando de la manera correcta y el embalaje. Mucho de esto es mano de obra que no se puede automatizar aquí en los Estados Unidos”, concluyó Ahearn.

El multimillonario Bill Ackman advirtió sobre una agitación similar para los propietarios de pequeñas empresas en medio de aranceles que podrían reducir las ganancias netas y reducir la capacidad de una empresa para alcanzar el punto de equilibrio.

“Recibo un número cada vez mayor de correos electrónicos y mensajes de texto de personas de pequeñas empresas con las que hago negocios o he invertido, expresando temor de que no puedan transmitir sus mayores costos a sus clientes y sufrirán consecuencias severamente negativas”, escribió sobre X antes de que el presidente emitiera una pausa de 90 días sobre las tarifas recíprocas con la exclusión de China.

Ackman aplaudió la decisión de Trump de detener los gravámenes por ahora, mientras que otros alegaron que el presidente sobrepasó su autoridad comercial.

“Nuestro sistema no está configurado para que una persona en el sistema pueda tener el poder de imponer impuestos en toda la economía mundial. No es así como funciona nuestra república constitucional”, dijo Jeffrey Schwab, asesor principal del Centro de Justicia de Liberty, que lidera una demanda contra la administración Trump sobre los aranceles, dijo a The Hill en los comentarios anteriores.

Trump ha mantenido que los aranceles aumentarán la fabricación estadounidense y aumentarán la tasa de empleos en el país. Dijo que muchos países buscan hacer un “trato” con los Estados Unidos, ausentes de China.

“No hay diferencia entre China y cualquier otro país, excepto que son mucho más grandes, y China quiere lo que tenemos, lo que cada país quiere lo que tenemos: el consumidor estadounidense. O para decirlo de otra manera, necesitan nuestro dinero”, dijo Trump.





