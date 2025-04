El DOJ anuncia una demanda civil contra Maine sobre los atletas transgénero

El Fiscal General Pam Bondi anunció el martes una demanda civil contra el Departamento de Educación de Maine por violar el Título IX, la ley federal contra la discriminación sexual que la administración Trump ha dicho que los estudiantes transgénero participan en deportes de niñas y mujeres en las escuelas.

“Hemos agotado cualquier otro remedio”, dijo Bondi el martes por la mañana en una conferencia de prensa en Washington. “No nos gusta estar aquí y presentar demandas”.

Se unió a ella el representante de Maine Laurel Libby (R), cuya publicación viral de Facebook sobre un estudiante de secundaria transgénero atrajo la atención de los medios nacionales y dirigió a la Casa del Estado liderada por los demócratas para censurarla, y el conservador activista y ex nadador universitario Riley Gaines, que con frecuencia hace campaña contra la inclusión de atletas trans en los deportes de las mujeres.

La secretaria de educación, Linda McMahon, también presente en la conferencia de prensa del martes, dijo que Maine ha seguido “voluntariamente” violando el Título IX al permitir que las niñas transgénero compitan y junto con las niñas no transgénero contra las órdenes de la administración.

En las últimas semanas, Maine, uno de los estados geográficamente más pequeños y menos poblados de la nación, se ha encontrado en el centro del debate de la nación sobre los derechos transgénero.

La gobernadora demócrata Janet Mills se enfrentó al presidente Trump por la negativa del estado a cumplir con su orden ejecutiva de prohibir a los atletas trans competir en equipos de niñas y mujeres en febrero, estimulando una cascada de investigaciones federales en el estado que Mills ha llamado “Impulsado políticamente”.

“Nos vemos en la corte”, dijo Mills a Trump en una sesión de la Asociación Nacional de Gobernadores en la Casa Blanca ese mes después de que Trump amenazó los fondos federales del estado.

Mills y otros funcionarios estatales, incluido el Fiscal General, han dicho que la implementación de la orden de Trump violaría la Ley de Derechos Humanos de Maine, que protege explícitamente los derechos de los estudiantes transgénero a participar en equipos deportivos que coinciden con su identidad de género.

“El gobernador Mills definitivamente obtendrá su deseo”, dijo McMahon el martes.

El departamento de educación remitió su investigación del Título IX sobre el departamento de educación estatal de Maine al Departamento de Justicia el viernes después de que el estado no pudo resolverse con la agencia sobre sus hallazgos de que Maine violó el Título IX.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos, que recientemente comenzó a investigar escuelas y estados que permiten a los atletas transgénero competir en los deportes de las niñas, dijo en marzo que también había encontrado que Maine había violado el Título IX. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos congeló algunos de los fondos del estado este mes sobre un hallazgo similar, que Maine disputó en una demanda.

Bondi dijo el martes que el Departamento de Justicia buscará una orden judicial para evitar que Maine permita que los atletas transgénero continúen participando en deportes de niñas y mujeres. Solo dos atletas abiertamente transgénero, ambos en la escuela secundaria, compiten en Maine.

“No me importa si es uno. No me importa si son dos. No me importa si son 100, se detendrá y se detendrá en cada estado”, dijo Bondi.

Agregó que el Departamento de Justicia también buscaría tener títulos atléticos ganados por estudiantes transgénero en Maine revocó y “regresó” a los finalistas del segundo lugar, a quienes Bondi dijo que fueron los ganadores legítimos. El departamento también está considerando si retirar retroactivamente la financiación recibida por Maine “para no cumplir en el pasado”.

