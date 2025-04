Goberna de Maine sobre la demanda del Departamento de Justicia sobre atletas transgénero: se trata de ‘derechos de los estados’, ‘defender el estado de derecho’

By







La gobernadora de Maine, Janet Mills (D), comentó el miércoles sobre el anuncio del Departamento de Justicia (Departamento de Justicia) de una demanda dirigida a su estado sobre los atletas transgénero, calificándolo de “una campaña sin precedentes para presionar al estado de Maine para ignorar la constitución y abandonar el estado de derecho”.

“Este asunto nunca ha sido sobre los deportes escolares o la protección de las mujeres y las niñas, como se ha afirmado, se trata de los derechos de los estados y defender el estado de derecho contra un gobierno federal empeñado en imponer su voluntad, en lugar de defender la ley”, Mills dijo en un comunicado en el sitio web del gobierno de Maine.

La administración Trump anunció una demanda civil el miércoles dirigida al Departamento de Educación del Estado de Pine Tree por violar el Título IX, la ley federal contra la discriminación sexual que la administración Trump dijo que los estudiantes transgénero de los cuales participan en deportes de niñas y mujeres en las escuelas.

“Hemos agotado cualquier otro remedio”, dijo el miércoles la Fiscal General Pam Bondi. “No nos gusta estar aquí y presentar demandas”.

Maine se ha convertido recientemente en un campo de batalla en el debate nacional sobre los derechos transgénero, con Mills y el presidente Trump en frente en febrero en una sesión de la Asociación Nacional de Gobernadores en la Casa Blanca sobre personas transgénero en deportes.

“Durante décadas, primero como fiscal de distrito, como fiscal general, y ahora como gobernador, he luchado incansablemente por los derechos de las mujeres y las niñas, por la salud y el bienestar de los niños y las familias, y defendiendo la constitución de Maine y la constitución de los Estados Unidos”, dijo Mills en su declaración el miércoles. “Mi administración y el fiscal general de Maine defenderán enérgicamente nuestro estado contra la acción anunciada hoy del Departamento de Justicia”.

“Como he dicho anteriormente, no se trata solo de quién puede competir en el campo atlético, se trata de si un presidente puede forzar el cumplimiento de su voluntad, sin tener en cuenta el estado de derecho que gobierna nuestra nación. Creo que no puede”, agregó.

