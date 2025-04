Ex funcionario de la CISA que abandona Sentinelone para desafiar la investigación de la administración Trump

By

Ex funcionario de la CISA que abandona Sentinelone para desafiar la investigación...







Chris Krebs, un ex oficial de la Agencia de Seguridad de Ciberseguridad e Infraestructura (CISA), está dejando al sector privado para desafiar una investigación de la administración Trump.

Krebs dijo en un Correo electrónico del miércoles que estaba “alejándose” de la compañía de ciberseguridad Sentinelone “efectiva de inmediato”.

“Para aquellos que me conocen, sabes que no rehuí peleas difíciles. Pero también sé que esta es una que necesito emprender completamente, fuera de Sentinelone. Esto requerirá mi enfoque y energía completa. Es una lucha por la democracia, por la libertad de expresión y por el estado de derecho. Estoy preparado para darlo todo lo que tengo”, agregó el ex director de la CISA más tarde.

Krebs, quien insistió en que las elecciones de los Estados Unidos no se vieron comprometidas, retrocedió en 2020 contra las acusaciones del ahora presidente Trump de que las elecciones habían sido fraudulentas.

En un memorando de la semana pasada, Trump ordenó una sonda en “Las actividades de Krebs como empleado del gobierno, incluido su liderazgo en CISA” por parte del fiscal general Pam Bondi y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem.

El presidente dijo en su memorando que la investigación necesitaba encontrar “cualquier instancia” en los que el comportamiento del ex director de la CISA “parece haber sido contrario a los estándares de idoneidad para los empleados federales” o en los que estaba “involucrado la difusión no autorizada de la información clasificada”.

“Se trata del gobierno que tira de sus palancas para castigar la disidencia, para perseguir los intereses corporativos y las relaciones corporativas”, dijo Krebs en una entrevista del miércoles en The Wall Street Journalel primero en informar sobre las noticias.

“Es lo mismo que hemos visto con los bufetes de abogados, han ido después de las autorizaciones, han ido después de los contratos. Es una estrategia novedosa y expansiva que están asumiendo y debería preocupar a todos”, agregó.

La colina ha contactado a la Casa Blanca para hacer comentarios.





Fuente