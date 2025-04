La esposa de Abrego García emite una declaración sobre la orden de protección de la violencia doméstica

La esposa de un hombre de Maryland que el gobierno de los Estados Unidos deportó por error a una mega prisión en El Salvador se encontraba en defensa de su esposo mientras reconocía que solicitaba una orden de protección civil hace cuatro años.

“After surviving domestic violence in a previous relationship, I acted out of caution following a disagreement with Kilmar by seeking a civil protective order, in case things escalated. Things did not escalate, and I decided not to follow through with the civil court process. We were able to work through the situation privately as a family, including by going to counseling,” Jennifer Vasquez Sura said in a statement to múltiple salidas El miércoles.

Sura reprendió la administración del presidente Trump después de que el gobierno de los Estados Unidos recientemente compartió presentaciones de 2021 que mostraban que estaba buscando una orden de protección, acusando a su esposo de golpearla, rascarla y arrancar su turno.

La orden impidió que Abrego García se pusiera en contacto, y al ciudadano salvadoreño se le ordenó no abusar de ella.

“Nuestro matrimonio solo se hizo más fuerte en los años que siguieron. Nadie es perfecto, y ningún matrimonio es perfecto”, dijo Start. “Pero esa no es una justificación para la acción de ICE de secuestrarlo y deportarlo a un país donde se suponía que debía estar protegido de la extracción”.

“Kilmar siempre ha sido un compañero y padre amoroso, y continuaré apoyándolo y exigirle justicia”, agregó.

El Departamento de Seguridad Nacional publicó una copia de la orden protegida el miércoles.

Abrego García fue deportado a la prisión de alta seguridad salvadoreña el mes pasado en lo que dijo el Departamento de Justicia (DOJ) fue un “error administrativo”. El gobierno de los Estados Unidos ha sostenido que Abrego García es un criminal peligroso y miembro de la pandilla MS-13, basado en los detalles proporcionados por un informante en 2019. No ha sido acusado de un delito.

Sura, Abrego García y su abogado han negado las afirmaciones de que es miembro de la pandilla transnacional designada como una organización terrorista por el gobierno de los Estados Unidos.

El jueves, el 4to Tribunal de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos se negó a levantar la orden de una justicia de que la administración “facilita” el regreso de Abrego García y criticó al Departamento de Justicia en el fallo.

“El alivio que solicita el gobierno es extraordinario y prematuro. Si bien respetamos completamente la sólida afirmación del Ejecutivo de sus poderes del Artículo II, no microgestionaremos los esfuerzos de un juez de distrito de buen distrito que intenta implementar la reciente decisión de la Corte Suprema”, dijo el juez de circuito de US J. Harvie Wilkinson.

La Casa Blanca amplificó la publicación de la orden de protección de Sura el miércoles y fue tras el senador Chris Van Hollen (DM.D.), quien viajó a El Salvador para visitar al hombre de Maryland que actualmente se celebró en la prisión de Cecot.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que es “espantoso” que Van Hollen y los legisladores demócratas estén apoyando el viaje del senador a El Salvador, argumentando que son “incapaces de tener alguna pizca de sentido común o empatía por sus propios componentes y nuestras ciudades”.

Nadie sabe esto más que la mujer de pie a mi derecha, Patty Morin, cuya hermosa hija, Rachel, fue brutalmente mutilada y asesinada a manos de un extranjero ilegal en agosto de 2023 ”, dijo Leavitt el miércoles.





