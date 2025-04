Janet Yellen está equivocado sobre la fabricación de nosotros, y casi todo lo demás

By







La ex secretaria del Tesoro, Janet Yellen, le dijo a la tripulación de CNBC esta semana que el objetivo del presidente Trump de devolver la fabricación a los Estados Unidos era un “Pipedream”.

Fue un comentario extraño, dado cómo su ex jefe, Joe Biden, se postuló para presidente con la posibilidad de que pudiera revivir la fabricación en los Estados Unidos, el pilar central de su promesa de reconstruir la economía. “Desde el fondo hacia arriba y en el medio”.

¿Yellen no creía en el campo de campaña de Biden? Ella no estaba a bordo con el ACTO DE CHIPSque arrojó decenas de miles de millones de dólares en las empresas de semiconductores para alentar su producción cambiante a los Estados Unidos?

Yellen también afirma que no entiende la justificación de la Guerra Arancelaria de Trump, que ella llama un “Herida autoinfligida”. Cuando Biden se postuló para presidente en 2020, prometió eliminar las tarifas que el presidente Trump había impuesto a China. No solo mantuvo esas tarifas en su lugar, sino que agregado a ellos En 2024, tratando de proteger las industrias de Estados Unidos al poner un arancel del 100 por ciento a las importaciones de vehículos eléctricos chinos y abofetear paneles solares con un deber del 50 por ciento, entre otros productos variados. ¿Yellen protestó esos impuestos sobre las importaciones de China?

Cerca ¡Gracias por registrarse! Suscríbase a más boletines aquí if (window.checksizeClasses && window.checksizeClasses instanceOf function) {window.checksizeClasses (); }

En resumen, ¿Yellen pesimista sobre la fabricación y negativa de los Estados Unidos en los aranceles porque es Trump al timón o porque ha sostenido condenas fuertemente de que Estados Unidos no puede competir? Si esto último es cierto, debería haberse hecho público en lugar de insistir en que miles de millones de dólares de los contribuyentes sean arrojados a una causa imposible.

Irónicamente, Yellen hizo sus comentarios despectivos el mismo día Nvidia anunciado que, por primera vez, planeó fabricar sus supercomputadoras de IA por completo en los EE. UU. Además, anunció el poderoso fabricante de chips En una publicación de blog Que, “junto con los principales socios de fabricación, la compañía ha encargado más de un millón de pies cuadrados de espacio de fabricación para construir y probar chips Nvidia Blackwell en Arizona y las supercomputadoras de IA en Texas”. En general, la compañía dijo que planea, con sus socios, para crear hasta $ 500 mil millones de infraestructura de IA en los Estados Unidos en los próximos cuatro años.

Nvidia no es la única compañía que ha anunciado nuevas inversiones en los Estados Unidos desde que Trump se hizo cargo de la Oficina Oval nuevamente. Solo algunas de las otras empresas que han prometido inversiones adicionales incluyen:

Johnson y Johnson, prometedor $ 55 mil millones en inversión en los próximos cuatro años;

SoftBank, que anunció un $ 100 mil millones inversión en los próximos cuatro años;

Novartis, que planea gastar $ 23 mil millones construir y expandir 10 instalaciones en los Estados Unidos;

Lilly, que más de lo doble su inversión de fabricación de EE. UU. Al agregar cuatro nuevos sitios de fabricación farmacéutica; y

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que invertirá un adicional $ 100 mil millones en sus instalaciones de producción estadounidenses.

Ha habido (y habrá) otros. Los aranceles de Trump han creado muchos incentivos para las empresas que deciden que la mejor manera de acceder a los consumidores estadounidenses, el mercado global más grande, es fabricar aquí en casa.

Traer la fabricación de la fabricación a los EE. UU. Claramente no es un “REAM PIPED”. Pero se verá diferente de lo que tiene en el pasado.

La revolución de la IA y la robótica significa que el trabajo se está reduciendo con el tiempo. El aumento de la producción nacional aún creará empleos, pero no tantos como hubiera sido el caso hace una década. Históricamente, las empresas estadounidenses tuvieron dificultades para competir como salarios estadounidenses (y todavía son) sustancialmente más altos de lo que se encuentran, digamos, China o Vietnam. Pero, como se necesitan menos trabajadores para producir bienes en fábricas altamente automatizadas, la disparidad salarial se reduce.

El otro gran cambio que mejora la competitividad de los Estados Unidos es la importancia de la energía barata. Alemania, el centro de fabricación de energía de Europa, ha soportado dos años de recesión, mientras el país lucha con, entre otras cosas, Altos costos de energía provocado por políticas “verdes” poco realistas.

En 2024, el hogar promedio en Alemania pagó aproximadamente40 centavos por kilovatio-hora (kWh) para electricidad, en comparación con el promedio estadounidense de aproximadamente 16 centavos por kWh. El precio pagado por los usuarios industriales en Alemania ha sido varias veces el de los Estados Unidos, trasladando al gobierno a Proporcionar subsidios a los fabricantes.

Mientras tanto, Estados Unidos está sentado bonito. Tenemos combustibles fósiles casi ilimitados disponibles, y gracias a las políticas pro energias de Trump, más está en camino. El poder de bajo costo abundante será un incentivo importante para los países extranjeros que buscan menores costos.

Finalmente, la Casa Blanca de Trump se compromete a proporcionar un régimen regulatorio de bajo impuesto y luz para las empresas. Esto también atraerá la inversión.

Debido a estas ventajas, Yellen probablemente se demostrará equivocado. Esto no es un shock. Ella sigue equivocada en una gran cantidad de temas, incluida la inflación, que atribuye los aumentos de precios de décadas que sufrieron durante su tiempo en el cargo para Problemas de la cadena de suministro En lugar de que la Casa Blanca de Biden aumente pasando mucho más allá de lo que la economía podría manejar.

Ella también era deshonesto Sobre la aplicación de las sanciones contra Irán cuando dijo en 2023: “No hemos relajado de ninguna manera nuestras sanciones al aceite iraní”. Eso fue falso.

Pero su importante fracaso como Secretario del Tesoro no estaba bloqueando las bajas tasas de interés en nuestra deuda nacional elevada al recaudar dinero a través de bonos a largo plazo cuando tuvo la oportunidad. El famoso inversor Stanley Druckenmiller en 2023 llamó al lapso el“Mayor error” en la historia del tesoro de Estados Unidos, Decir: “Cuando las tasas eran prácticamente cero, cada Tom, Dick y Harry en los Estados Unidos refinanciaron su hipoteca … las corporaciones se extendieron [their debt]. … Desafortunadamente, tuvimos una entidad que no: el Tesoro de los Estados Unidos “.

Druckenmiller agregó sobre Yellen: “Ella no tiene derecho a seguir en ese trabajo”. Tiene razón, y los contribuyentes estadounidenses están pagando el precio.

Liz Peekes un ex socio de la mayor firma de Bracket Wall Street Wertheim and Company.





Fuente