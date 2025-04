Strange Sell-Off in the Dollar recauda el espectro de los inversores que pierden confianza en los Estados Unidos bajo Trump

Muchos inversores asustados por Trump no creen que el dólar será empujado rápidamente de su posición como la moneda de reserva del mundo, en su lugar, esperando una mayor disminución lenta. Pero incluso eso es lo suficientemente aterrador, dados los beneficios que se perderían.

Con gran parte de los bienes del mundo intercambiados en dólares, la demanda de la moneda se ha mantenido fuerte incluso cuando Estados Unidos ha duplicado la deuda federal en una docena de años y hace otras cosas que normalmente enviarían a los inversores huir. Eso ha permitido al gobierno de los Estados Unidos, a los consumidores y a las empresas pedir prestado a tasas no naturales, lo que ha ayudado a acelerar el crecimiento económico y elevar los estándares de vida.

“Las propiedades de Safe Haven del dólar se están erosionando”, dijo Deutsch Bank en una nota a los clientes a principios de este mes advirtiendo sobre una “crisis de confianza”. Agregó un informe más circunspecto de Capital Economics, “ya no es hipérbole decir que el estado de reserva del dólar y el papel dominante más amplio es al menos algo en cuestión”.

Pero el dólar no solo no fortaleció esta vez, cayó, desconcertó a los economistas y lastimó a los consumidores. El dólar perdió más del 5% frente al euro y la libra, y el 6% frente al yen desde principios de abril.

Como cualquier viajero estadounidense en el extranjero sabe, puede comprar más con un dólar más fuerte y menos con uno más débil. Ahora, el precio del vino francés y la electrónica de Corea del Sur y una gran cantidad de otras importaciones podrían costar más no solo debido a los aranceles sino también a una moneda más débil.

No todos están convencidos de que una gran razón por la que el dólar está cayendo se debe a la fe perdida en los Estados Unidos.

Steve Ricchiuto, economista de Mizuho Financial, dice que la debilidad en dólares refleja la anticipación de una mayor inflación debido a los aranceles. Pero incluso si los inversores no son tan cómodos con dólares, dice, realmente no tienen muchas opciones. Ninguna otra moneda u otro activo, como yuan o bitcoin o oro, es lo suficientemente vasta como para manejar toda la demanda.