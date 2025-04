Trump en los costos de los huevos: “en todo caso, los precios se están volviendo demasiado bajos”

By







El presidente Trump intervino en el costo de los huevos en todo el país, alegando el viernes en la Casa Blanca que los precios se están “bajando demasiado”.

Trump elogió al Secretario de Agricultura, Brooke Rollins por hacer un trabajo “excelente” y luego afirmó que los precios del huevo están “bajados en un 87 por ciento, pero nadie habla de eso”.

“Puedes tener todos los huevos. Observas, tenemos demasiados huevos. De hecho, de hecho, en todo caso, los precios se están volviendo demasiado bajos. Así que solo quiero hacerle saber que los precios han bajado”, dijo el presidente el viernes después de que el Dr. Mehmet Oz había jurado como administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

El viernes, el precio promedio al por mayor de los huevos fue de $ 3.13, un ligero aumento de la semana anterior, Datos del Departamento de Agricultura. Los precios han disminuido desde febrero, y los precios minoristas también están comenzando a caer.

“Los niveles de precios para el consumidor han disminuido considerablemente desde los máximos de principios del año, pero permanecen en niveles aún no propicios para las necesidades de compras más de lo normal”, escribió el departamento de agricultura.

Los precios de los huevos subieron a $ 6.23 por docena en marzo, informó la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. Era $ 5.90 en febrero, casi un dólar más en comparación con los $ 4.95 por docena de enero.

“Por cierto, los precios han bajado. Los comestibles han caído. Huevos, que ellos, me golpean con tanta fuerza. Nunca olvidaré el primer … día, primera semana en el cargo, me gritaron sobre los huevos. Dije: ‘¿Qué va con los huevos?’ Estaban duplicando y triplicando. Estaban despiertos como Doble, Triple, y no se pudo obtener ninguno ”, dijo Trump el viernes.

“Dijeron que no tendrás huevos para la Pascua”, agregó el presidente. “Bueno, puedes tener todos los huevos que quieras”.

Aún así, los consumidores estadounidenses están lidiando con el precio de los huevos, con el 49 por ciento de ellos alterando la forma en que celebran las vacaciones, un Encuesta de Ziff Davis encontrada.





