Van Hollen relata el intercambio lloroso con un hombre deportado por error

El senador Chris Van Hollen dijo el viernes que Kilmar Abrego García estaba completamente en la oscuridad sobre la batalla de su familia para asegurar su liberación y el intenso debate político sobre su futuro cuando el demócrata de Maryland se reunió con el hombre por error en El Salvador esta semana.

“Cuando le dije que su esposa y su familia enviaron su amor y estaban luchando por Kilmar para regresar a casa todos los días, dijo que estaba preocupado por todos ustedes, esa fue su respuesta”, dijo Van Hollen a los periodistas del Aeropuerto Internacional Dulles fuera de Washington, DC, en un evento que incluía a los miembros de la familia de Abrego García.

“¿Cómo estás lidiando con esta horrible prueba y pesadilla para la familia?”, Dijo Van Hollen, y agregó que una lágrima rodó por la mejilla del detenido mientras transmitía cuánto extrañaba a su familia.

“Dijo que pensar en ustedes, miembros de su familia, es lo que le dio la fuerza para perseverar, seguir el día a día, incluso en estas terribles circunstancias”, dijo Van Hollen, quien habló justo después de su regreso de la dramática visita para ver a Abrego García.

Van Hollen dijo que Abrego García no sabía nada sobre la Directiva de la Corte Suprema para facilitar su regreso y había sido bloqueado de información sobre el mundo exterior incluso después de su transferencia de la notoria prisión de Cecot, como se lo conoce por su acrónimo en español.

Abrego García está ahora en una instalación en Santa Ana, El Salvador.

“Todavía no tiene acceso a ninguna noticia del mundo exterior y no tiene capacidad para comunicarse con nadie en el mundo exterior”, dijo Van Hollen.

“Su conversación conmigo fue la primera comunicación que tuvo con alguien fuera de una prisión desde que fue secuestrado. Dijo que se sintió muy triste por estar en una prisión porque no había cometido ningún delito”.

Abrego García fue protegido de la remoción a El Salvador por un juez de inmigración en 2019, y el Departamento de Justicia dijo en la corte que su remoción se debió a un “error administrativo”.

Van Hollen atacó a la administración Trump por buscar clavar a Abrego García como miembro de la pandilla MS-13, una afirmación que descansa principalmente en un consejo de un informante confidencial, en lugar de corregir su error.

“La administración Trump quiere mentir sobre de qué se trata este caso. Quieren cambiar el tema. Quieren hacer algo más y están burlando las órdenes del Tribunal de Distrito Federal al Tribunal del 4to Circuito y la Corte Suprema para facilitar su regreso”, dijo.

Pero señaló que si bien la administración Trump ha publicado documentos judiciales que mencionan el consejo de pandilla inicial y otro que muestra que su esposa inicialmente buscó, luego se negó a perseguir, una orden de protección, no ha presentado ninguna de esas pruebas en la corte, incluso cuando un juez ha dicho que no ha demostrado que fue miembro de MS-13.

“En otras palabras, presente en la corte o callado”, dijo Van Hollen, y agregó que incluso los no ciudadanos tienen derecho al debido proceso bajo la constitución de los Estados Unidos.

“Este caso se trata de defender los derechos constitucionales para Abrego García y para cada estadounidense. El presidente Trump y la administración Trump quieren decir que aquellos que luchan para defender nuestra constitución no quieren luchar contra la violencia de las pandillas. Esa es una mentira directa. Eso es una gran y grande mentira. Yo, por mi parte, ha estado luchando contra la violencia transnacional de las pandillas, especialmente Ms-13, durante 20 años. Probablemente durante más tiempo que Donald Trump siempre, Ms-1, Ms-1, Ms-1, Ms-1, Ms-Viole, Ms-1, durante 20 años. dicho.

Van Hollen también contó que los líderes salvadoreños rechazaron cuando intentó asegurar una reunión, y que luego fue bloqueado por los militares cuando intentó conducir a Cecot.

Van Hollen acreditó su presencia en el terreno y una conferencia de prensa a la que asistió medios salvadoreños con presionar al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para que cambie de opinión.

“Creo que la razón por la que cedieron es bastante clara. Estaban sintiendo la presión. Quiero decir, sintieron la presión porque mientras estaba en El Salvador, teníamos dos conferencias de prensa importantes que incluían la prensa local que informó sobre esto. Y creo que creo que decidieron que decidieron que no, no, no, no, no, no, no, no, y luego, no, y no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, lo que no, explicó, no, lo que no, no, lo que no, lo que no, lo que no, explique, no, no. a [the] prisión ”, dijo.

La reunión se organizó en el último minuto, mientras Van Hollen se estaba preparando para abordar un vuelo de regreso a los Estados Unidos, pero en lugar de visitar a Abrego García en prisión, lo transportaban con ropa simple al hotel donde se quedaba Van Hollen.

El gobierno salvadoreño inicialmente trató de organizar la reunión de la piscina del hotel, que Van Hollen rechazó.

“Este es un tipo que ha estado en Cecot, este es un tipo que ha sido detenido. Querían crear esta apariencia de que la vida era simplemente encantadora para Kilmar, que, por supuesto, es una mentira grande y gorda”, dijo.

Durante la reunión, el personal trajo a las margaritas para la pareja, incluido darle un vaso a Abrego García con menos líquido, algo que Van Hollen dijo que fue diseñado para que pareciera que el detenido estaba disfrutando de una bebida.

“Nadie bebió ninguna margaritas”, dijo Van Hollen, argumentando que se puede verificar en fotos a medida que el borde de sal no se tocaba.

“Pero esta es una lección sobre la duración que el presidente Bukele hará para engañar a la gente sobre lo que está sucediendo”.

Van Hollen dijo que se enteró de que la administración Trump está pagando al gobierno salvadoreño $ 15 millones para albergar a Abrego García y otros hombres deportados para el próximo año, por encima de la cifra de $ 6 millones inicialmente informada.

“Simplemente insto al presidente de El Salvador, el vicepresidente El Salvador, a repensar si quieren convertirse en el lugar que simplemente se vale por ser cómplice de este esquema ilegal”.





