Elizabeth Warren Schools CNBC Anfitrión con 1 ‘gran’ observación de tarifas de Trump

“¿Qué evidencia está señalando que esta es una política corrupta?” Eisen le preguntó a Warren durante su aparición en “Squawk on the Street” de CNBC.

“Bueno, no, no lo hace. No tiene la autoridad si el Congreso no le permite mantener esta autoridad. Podemos quitarle esto“, Dijo Warren, señalando que Trump declaró una emergencia nacional cuando empujó sus aranceles.