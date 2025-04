Clyburn cambia la culpa a los medios de comunicación por la popularidad de los demócratas.

By







El representante James Clyburn (Ds.C.) tomó el viernes una página del libro de jugadas del presidente Trump, culpando a los medios de comunicación por el cambio a la baja del Partido Demócrata en las calificaciones de aprobación.

Ali Velshi de MSNBC señaló una falta percibida de mensajes de los demócratas como una razón para la fe cada vez menor de los votantes en el partido, especialmente después de pérdidas significativas en las elecciones de 2024. Clyburn retrocedió la noción, en lugar de señalar con el dedo a las organizaciones de noticias.

“Creo que el mensaje proveniente del Partido Demócrata es un buen mensaje”, dijo el demócrata de Carolina del Sur “The Last Word” el viernes por la noche. “El problema que tenemos, diré, es que tenemos que depender de los medios de comunicación para entregarlo”.

Señaló al Washington Post y las críticas a la relación del propietario Jeff Bezos con Trump como ejemplo.

“Si tenemos el Washington Post, por ejemplo, con cavación de este aspirante a dictador y tenemos otras entidades mediáticas que parecen impulsar una narración que traerá los ojos a sus periódicos o a sus televisores y que realmente no dan una audiencia o informes justos a lo que estamos haciendo”, agregó. “

Sus comentarios surgen cuando las encuestas muestran un aumento hacia abajo en la aprobación de la fiesta.

Una encuesta de CNN publicada a mediados de marzo encontró que la calificación de favorabilidad del Partido Demócrata alcanzó un mínimo récord. En la encuesta, el 54 por ciento de los encuestados dijo que tenían una visión general desfavorable del partido, mientras que el 29 por ciento dijo lo contrario. El dieciséis por ciento no tenía opinión.

Una encuesta posterior, presentada a fines del mes pasado por Harvard Caps/Harris, arrojó resultados similares.

A pesar de sus críticas al panorama de los medios, Clyburn elogió la cobertura de Velshi.

“Tengo que confiar en personas como tú”, dijo en un clip Destacado por Mediaite. “Haces un gran trabajo con esto. Es por eso que me gusta venir en tus shows los fines de semana porque haces un informe sustantivo realmente bueno de cuáles son los problemas que nos rodean”.

Agregó: “Pero cuando tienes personas que dicen que no vamos a verificar, nos preocuparemos si estás diciendo o no la verdad. Y simplemente dejar que los informes salgan. Eso es lo que nos está matando como demócratas, porque no tenemos estómago por mentir”.

El escrutinio del legislador de las organizaciones de noticias es similar a Trump, quien también ha acelerado sus ataques contra emisoras y puntos de venta públicos que dice el presidente que lo han sido particularmente crítico con él.

Los últimos ejemplos incluyen la disputa de la Casa Blanca con Associated Press, su demanda contra CBS News sobre la entrevista de “60 minutos” del ex vicepresidente Harris y la presión sobre el Congreso para despojar los fondos federales de NPR y PBS.





