La Corte Suprema detiene, por ahora, nuevas deportaciones bajo la ley de guerra del siglo XVIII

En una breve orden, el tribunal ordenó a la administración Trump que no eliminara a los venezolanos retenidos en el Centro de Detención de Bluebonnet “hasta la orden adicional de este Tribunal”.

Pero no se ha emitido tal orden en el área de Texas que cubre Bluebonnet, que está a 24 millas al norte de Abilene en el extremo norte del estado del estado.

El juez de distrito de los Estados Unidos, James Wesley Hendrix, designado por Trump, esta semana se negó a prohibir que la administración eliminara a los dos hombres identificados en la demanda de la ACLU porque la aplicación de la inmigración y la aduana presentaron declaraciones juradas de que no serían deportados de inmediato. También se pareció a emitir una orden más amplia que prohíbe la eliminación de todos los venezolanos en el área bajo la Ley porque dijo que las mudanzas aún no habían comenzado.

“ICE informó a la MGM que estos documentos provenían del presidente y que él será deportado incluso si no lo firmaba”, escribió Brown.

Gelernt dijo en una audiencia el viernes por la noche ante el juez de distrito James E. Boasberg en Washington, DC, que la administración inicialmente trasladó a los venezolanos a su instalación de inmigración del sur de Texas para la deportación. Pero dado que un juez prohibió las deportaciones en esa área, las ha canalizado a la instalación de Bluebonnet, donde no existe tal orden. Dijo que los testigos informaron que los hombres estaban siendo cargados en los autobuses el viernes por la noche para ser llevados al aeropuerto.

Con Hendrix no de acuerdo con la solicitud de la ACLU para una orden de emergencia, el grupo recurrió a Boasberg, quien inicialmente detuvo las deportaciones en marzo. La Corte Suprema dictaminó que las órdenes contra la deportación solo podían provenir de jueces en jurisdicciones donde se celebraron inmigrantes, lo que Boasberg dijo que lo hizo impotente el viernes.

“Simpatía con todo lo que estás diciendo”, dijo Boasberg a Gelernt. “Simplemente no creo que tenga el poder de hacer nada al respecto”.

Boasberg esta semana descubrió que hay una causa probable de que la administración Trump cometiera desprecio criminal desobedeciendo su prohibición de deportación inicial. Le preocupaba que el periódico que ICE estaba dando a los retenidos no dejara en claro que tenían el derecho de impugnar su remoción en la corte, lo que creía que la Corte Suprema ordenó.

Drew Ensign, abogado del Departamento de Justicia, no estuvo de acuerdo, diciendo que las personas programadas para la deportación tendrían un “mínimo” de 24 horas para impugnar su eliminación en la corte. Dijo que no se programaron vuelos para el viernes por la noche y que no tenía conocimiento del sábado, pero el Departamento de Seguridad Nacional dijo que reservó el derecho de eliminar a las personas.