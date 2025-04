El juez golpea la política de pasaporte de Trump

“Esta política lo hace increíblemente inseguro para las personas trans, no binarias e intersexuales para viajar cuando no tienen una identificación precisa, ya sea que se vea obligado a usar un pasaporte que los saca como transgénero y no binario para extraños, incluso revelando el sexo de su nacimiento en cada uso o si tiene miedo de estar en otros países que son aún más hostiles. [toward trans folks] que los Estados Unidos ”, dijo a HuffPost Sruti Swaminathan, abogado de la ACLU, antes de la decisión.