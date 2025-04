‘America First’ de Trump revela un malentendido masivo del derecho internacional

By







En febrero, el presidente Trump emitió un orden ejecutivo sacando a los Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Menos ampliamente notables fueron otras disposiciones en el orden que exigen una revisión de “todas las convenciones y tratados a los que Estados Unidos es parte” para determinar cuál “son contrarios a los intereses de los Estados Unidos”.

Algunos podrían ver la revisión lanzada por la orden como consistente con la promesa de Trump, durante su dirección inauguralque “nuestra soberanía será recuperada”. Con suerte, aquellos que llevan a cabo esta revisión para el Secretario de Estado Marco Rubio entienden que defender los compromisos de derecho internacional de Estados Unidos sirve para avanzar, no obstaculizar, nuestros intereses nacionales. Deben reconocer que la aparente creencia de Trump de que el derecho internacional constituye una infracción sobre la soberanía estadounidense refleja una percepción errónea básica de cómo funciona el derecho internacional.

El derecho internacional opera de manera muy diferente a los sistemas legales nacionales que conocemos por nuestra experiencia cotidiana. Por un lado, no existe una legislatura global facultada para promulgar leyes que regulen el comportamiento de los países. La esencia de la soberanía, la idea de que los países tienen libertad para promulgar tales leyes y políticas dentro de sus territorios como desean, no es incompatible con el derecho internacional, sino que es más bien una característica central de ello.

Los países pueden, por supuesto, decidir asumir obligaciones bajo el derecho internacional, incluidas las limitaciones en su libertad de acción. Sin embargo, el punto clave es que se trata de la elección soberana de cada país. Ejerce esta elección al celebrar tratados, esencialmente contratos entre países, o actuando de una manera que refleje su propio juicio de que ciertas acciones son legalmente necesarias. En resumen, el derecho internacional está basado en el consentimiento, y los países están en su mayor parte limitados solo por aquellas reglas que han aceptado.

¿Por qué un país acordaría aceptar una regla legal que restrinja su libertad de actuar? Lo hacen para avanzar en sus intereses, lo que requiere cooperación.

A pesar de que el mundo estaría mejor si, por ejemplo, a los países no se les permitía participar en la agresión invadiendo a sus vecinos, no hay una legislatura mundial facultada para promulgar una prohibición de la agresión. Tampoco hay una legislatura global, de manera similar, que pueda promulgar reglas que garanticen que los diplomáticos de los países no corran el riesgo de ser arrestados cuando se publiquen, o la protección de las inversiones de las empresas de un país que hacen negocios en el extranjero.

En ausencia de un gobierno global, los estados acuerdan los límites recíprocos de sus acciones (como renunciar a la libertad de invadir a sus vecinos, arrestar a los diplomáticos extranjeros o expropiar la propiedad de propiedad extranjera sin compensación justa) para lograr beneficios para sí mismos y para el orden global. El derecho internacional es simplemente un instrumento que permite a los países acordar reglas que mejorarán la coordinación y la cooperación internacionales, reglas que a su vez aumentarán la seguridad global y la prosperidad.

Si asumir una obligación bajo el derecho internacional es una opción que cada país toma en función de una determinación de si esa obligación, si es aceptada por otros países, mejorará su interés propio.

Por ejemplo, cuando Estados Unidos decidió convertirse en parte de la Convención de Armas Químicas, concluyó que crear una prohibición casi global de las armas químicas ofrecía ventajas políticas y estratégicas que superaron el rinding de los Estados Unidos a poseer o usar tales armas. Por el contrario, Estados Unidos no ha decidido que las ventajas de prohibir la posesión o el uso de armas nucleares superen su interés en retener tales armas, y en consecuencia no se ha convertido en parte para el Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares.

La noción de aceptar ciertos límites en la libertad de acción a cambio de beneficios compensatorios es una idea que debería ser familiares para nuestra propia vida cotidiana. Cuando celebro un contrato de trabajo, por ejemplo, entrego cierto grado de libertad de acción. Ir a trabajar y realizar mis deberes laborales significa que ya no tendré libertad sin restricciones para pasar mi tiempo haciendo lo que quiera, donde quiera. Y, sin embargo, pocos de nosotros veríamos celebrar un contrato de trabajo, lo que hacemos para obtener un salario y asegurar los otros beneficios de la relación laboral, como una infracción en nuestra libertad, que es el equivalente para las personas de soberanía para los estados. Más bien, asumir tales obligaciones legales es una forma en que ejercemos nuestra libertad.

Del mismo modo, dada la naturaleza basada en el consentimiento del derecho internacional, la decisión de un país de convertirse en parte de un tratado, incluso una que impone algunas limitaciones en su libertad de acción, no es una restricción a la soberanía. En cambio, es un ejercicio de su soberanía, que permite que un país obtenga los beneficios de la cooperación internacional, incluida una mayor seguridad y prosperidad. En lugar de infringir el interés nacional de Estados Unidos, el derecho internacional es una herramienta para avanzar.

Allen S. Weiner es profesor titular de la Facultad de Derecho de Stanford. Se desempeñó como abogado internacional profesional en el Departamento de Estado de 1990 a 2001.





