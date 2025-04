Los manifestantes anti-Trump se manifestan en Nueva York, Washington y en otras partes de todo el país

Los eventos dispares variaron desde una marcha a través del centro de Manhattan y una manifestación frente a la Casa Blanca a una manifestación en una conmemoración de Massachusetts de “The Shot Heart ‘Round the World” el 19 de abril de 1775, marcando el comienzo de la guerra revolucionaria Hace 250 años.

“No puedo sentarme saber que si no hago nada y todos no hacen algo para cambiar esto, que el mundo que colectivamente estamos dejando a los niños pequeños, para nuestros vecinos simplemente no es uno que quiera vivir”, dijo Fasick.