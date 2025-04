El senador del Partido Republicano dice que si Trump desafía la orden judicial: “Lo llamaré”

El senador John Kennedy (R-La.) Dijo el domingo que no cree que el presidente Trump haya desafiado las órdenes judiciales en el caso que involucra a Kilmar Abrego García, pero el senador dijo que “lo llamaría” si lo hace.

“Sí”, dijo Kennedy, cuando se le preguntó en “Meet the Press” de NBC News si cree que Trump está siguiendo las órdenes judiciales.

“Y no creo que el presidente Trump desafíe la orden de un juez federal”, continuó. “Si lo hace, lo llamaré”.

“Me encanta el estado de derecho. Me encanta como el diablo ama el pecado. Creo que si comenzamos a no seguir órdenes judiciales federales, socavamos el sistema por completo”, agregó el senador.

Kennedy enfatizó que no significa que la gente no pueda criticar las decisiones judiciales. “Puedes criticarlos. Puedes apelarlos. Pero no puedes elegir no seguirlos. Y no he visto al presidente Trump hacer eso. Y si lo hace, diré muy fuerte y claramente que creo que está equivocado”.

La Corte Suprema confirmó el impulso del fallo de un tribunal de distrito y ordenó a la administración Trump que “facilitara” el regreso de Abrego García, un ciudadano salvadoreño que vivía en Maryland antes de ser enviado a una prisión de El Salvador el mes pasado. Un juez de inmigración había emitido una orden en 2019 evitando que las autoridades lo deportaran a El Salvador por las preocupaciones de que enfrentaría violencia allí.

La administración Trump se ha referido previamente a la deportación de Abrego García como el resultado de un “error administrativo”.

La semana pasada, un tribunal de apelaciones rechazó la solicitud de la administración Trump para retrasar el cumplimiento del fallo del tribunal de distrito de que la administración debe tomar todas las medidas disponibles para facilitar la devolución de Abrego García.

“El Gobierno está afirmando el derecho de esconder a los residentes de este país en las cárceles extranjeras sin la apariencia del debido proceso que es la base de nuestra orden constitucional”, escribió el juez de circuito de los Estados Unidos J. Harvie Wilkinson para el panel unánime de tres jueces.

Wilkinson, un designado del ex presidente Reagan, reprendió la afirmación de la administración Trump de que “no hay nada que se pueda hacer”, escribiendo: “Esto debería ser impactante no solo para los jueces, sino con el sentido intuitivo de la liberación que los estadounidenses se remontan a los tribunales que aún son queridos”.

Kennedy retrocedió la opinión de Wilkinson.

“¿Qué espera que haga Trump? Declarar la guerra y ir [Salvadoran President Nayib] Bukele. Quiero decir, él trajo a Bukele a América. El presidente Bukele se sentó en la Oficina Oval frente a Dios y al país y dijo: “No estoy enviando a este tipo de regreso”. Así que no sé lo que el juez Wilkinson espera que Trump haga “, dijo Kennedy a la moderadora de” Meet the Press “Kristen Welker en la entrevista.

Cuando Welker señaló que Trump “podría haberlo pedido”, respondió Kennedy, diciendo: “¿Cómo sabes que no lo ha hecho?”

Welker dijo que estaba basando su pregunta en los comentarios públicos del presidente que no planeaba pedirle a Bukele que devolviera a Abrego García.





Fuente