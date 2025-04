El administrador de Trump quiere controlar el pensamiento estadounidense

La administración había exigido que la Universidad de Harvard siguiera varias directivas destinadas a priorizar la agenda de guerra cultural del presidente Donald Trump, incluida la finalización de los programas de diversidad, promover a los miembros de la facultad de derecha y evitar la admisión de estudiantes que no tienen “valores estadounidenses”, una forma finamente velada de exigir a los partidarios de Trump a la universidad. Si la universidad no lo hizo, la administración amenazó, retendría $ 2 mil millones de fondos federales, dinero que se necesitaba para investigaciones sobre temas como la medicina, la agricultura y la ingeniería.

Pero Harvard no lo hizo. En declaraciones públicas, la universidad esencialmente le dijo a Trump que no, no estarían cediendo a sus amenazas.

Durante años, el Partido Republicano se ha diseñado como La fiesta de la libertad de expresión . Han alegado que la diversidad de opinión, creencias y pensamientos era fundamental para su ideología y cualquiera que no estuviera tratando de tratar de censurarlos. Y aunque sus protestas siempre parecían superficiales, después de todo, parecen Solo estar discutiendo por el derecho para los conservadores Para decir lo que quieren sin repercusiones: con Donald Trump de vuelta en el poder, parece que hemos entrado en una nueva fase en la batalla no solo por la libertad de expresión, sino de dar forma a la forma en que los estadounidenses piensan en primer lugar.

Pero el gobierno no dijo que Khalil había cometido un delito. En una presentación judicial, el secretario de Estado Marco Rubio, que había ordenado la revocación de la tarjeta verde de Khalil, dicho que sus creencias pro-palestinas no se alinean con los intereses estadounidenses y, por lo tanto, podría ser deportado bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952. Khalil, un estudiante graduado en la Universidad de Columbia en Nueva York, está muy involucrado en el movimiento de estudiantes pro-palestinos, algo en lo que la administración Trump ha estado tratando de tomar medidas en el asunto.

Khalil no está solo. El Departamento de Estado es Cancelar cientos de visas de estudiantesdejando a los estudiantes internacionales en pánico sobre su estatus legal y su futuro académico. La mayoría de ellos no son culpables o incluso acusados ​​de delitos graves. Pero Rubio ha justificado las cancelaciones, diciendo que los estudiantes deben demostrar que no están actuando contra los intereses nacionales, por lo que se refiere a las creencias pro-palestinas. “Cada vez que encuentro uno de estos locos, me quito las visas”. Dijo el mes pasado. Mientras tanto, muchos estudiantes son demandando al gobierno diciendo que se les negó el debido proceso.