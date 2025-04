Presidencia de Trump: últimas actualizaciones sobre el segundo mandato del presidente

Un grupo de demócratas de la Cámara de Representantes viajaron a El Salvador el lunes para presionar para la liberación de Kilmar Abrego García, un residente de Maryland que fue deportado por error por la administración Trump a El Salvador y encarcelado allí.

“Donald Trump y su administración están dirigiendo un programa de secuestro financiado por el gobierno: arrestar ilegalmente, encarcelar y deportar a personas inocentes con cero debido proceso. Kilmar Abrego García es la última víctima de Trump”, dijo el representante Maxwell Frost (D-FLA) en un comunicado. “Como miembros del Congreso, es nuestra responsabilidad responsabilizar al Presidente y la Administración por desafiar la Constitución de los Estados Unidos. Donald Trump y Ice no están por encima de la ley. Hoy es Kilmar, pero mañana podría ser cualquier otra persona. No podemos y no dejaremos que Donald Trump se salga con la suya”.

Representantes Robert García (D-Calif.), Yassamin Ansari (D-Ariz.) Y Maxine Dexter (D-Ore.) Se unieron a Frost en el viaje. El senador Chris Van Hollen (D-Md.) También visitó a Abrego García la semana pasada.