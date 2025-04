Jasmine Crockett Trolls GOP con un recordatorio contundente sobre Trump

Trump y sus partidarios han atacado a Abrego García y lo acusaron de ser miembro de la pandilla MS-13. La esposa y el abogado de Abrego García lo han negado, y no ha sido condenado por ningún delito.

“En lo que a mí respecta, es mucho menos criminal que la persona que está sentada en la Casa Blanca porque la última vez que revisé, no tiene ninguna condenas penales”, dijo en MSNBC el domingo. “Ni siquiera creo que tenga casos pendientes, frente al tipo que todavía tenía casos pendientes cuando juró el 20 de enero y también tiene 34 condenas por delitos graves”.

“Así que escucha, no quiero escuchar nada del Partido Republicano sobre cómo intentan mantenernos a salvo cuando su intrépido líder es en realidad el más grande criminal hasta ahora que hemos visto porque no he visto a nadie con una hoja de rap que se parezca al presidente”, dijo Crockett.