El ex presentador de Fox News, Hilton, ingresa a California Governor Race

Steve Hilton, un ex presentador de Fox News, anunció el lunes que estaba entrando en la carrera de gobernador de California, buscando convertirse en el sucesor del gobernador Gavin Newsom (D).

En Un anuncio de video Publicado en la plataforma social X, Hilton destacó su pasado, creció en Londres y finalmente se mudó a California y se convirtió en ciudadano estadounidense. El hombre de negocios, autor y ex presentador de televisión criticó a los líderes demócratas que durante mucho tiempo han tenido poder en el estado de Blue Western y argumentó que era hora del cambio.

“Este no es cualquier otro estado. California significa para Estados Unidos lo que Estados Unidos significa para el mundo”, dijo Hilton. “Hagamos de nuevo a California la tierra de la oportunidad. Grandes trabajos, excelentes casas, grandes niños”.

“Solo hay una forma de hacer eso”, dijo más tarde. “Tenemos que poner fin a la regla de un partido que nos llevó a este desastre. Es hora de terminar los años de fracaso demócrata”.

Su video mostró fotos de Newsom, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y la ex vicepresidenta Kamala Harris, quien también se desempeñó como Fiscal General de California.

En una entrevista con Fox News DigitalHilton dijo que ve la elección como un “momento de vida o muerte” para arreglar el gobierno democrático en el estado.

Hilton es el segundo republicano prominente en ingresar a la carrera de gobernador 2026, luego del sheriff republicano del condado de Riverside Chad Bianco.

Con Newsom restringido debido a los límites de plazo, la carrera está abierta para una primaria apilada. Sin embargo, Bianco y Hilton enfrentan un desafío, ya que California no ha elegido un gobernador republicano desde la reelección de Arnold Schwarzenegger en 2006.

Muchos de los demócratas del estado dicen que apoyarían a Harris, si ella eligió correr en la carrera después de sufrir una brutal pérdida presidencial en el año. El ex vicepresidente aún no ha lanzado su nombre, pero los demócratas también podrían apoyar a la ex representante Katie Porter (D-Calif.) Después de anunciar su campaña en marzo. El ex secretario de salud y servicios humanos, Xavier Becerra, también lanzó una oferta a principios de este mes.

Hilton, de 55 años, dijo en su video que se inspiró para trabajar con Margaret Thatcher, ex primer ministro del Reino Unido.

En 2012, él y su esposa se mudaron a California, mientras ella trabajaba para Google y él enseñó en la Universidad de Stanford. Hilton organizó “The Next Revolution”, un espectáculo semanal en Fox News de 2017 a 2023 y es el fundador y ex CEO de CrowdPac, una startup tecnológica.

Es un ávido partidario del presidente Trump y pidió una investigación sobre las elecciones presidenciales de 2020 cuando Trump perdió ante el ex presidente Biden.

Mientras Hilton y otros republicanos enfrentan una batalla cuesta arriba en la carrera de todo el estado, sus lazos de Silicon Valley pueden ayudar si los donantes gastan en su campaña, el New York Times reportado.

“Es hora de un nuevo futuro”, concluyó el video de Hilton. “Es por eso que me postulo para el gobernador para hacer este hermoso estado que amamos tanto, verdaderamente dorado nuevamente”.





