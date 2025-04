Trump puede disparar a Hegseth pero se niega a; No puede disparar a Powell pero quiere de todos modos

El otro, después de solo semanas en el trabajo, ha provocado una investigación sobre su uso de una aplicación telefónica no autorizada para discutir los planes de ataque militar sensibles mientras está causando estragos y estragos en general confusión en el Pentágono.

“Está haciendo un gran trabajo. Son solo noticias falsas”, dijo Trump el lunes sobre el Secretario de Defensa y el ex presentador de Fox News Weekend Pete Hegseth un día después revelaciones que le envió un mensaje de texto al grupo de texto del segundo grupo, que incluía a su esposa, hermano y abogado personal, sobre un inminente ataque estadounidense contra rebeldes hutíes en Yemen el mes pasado.

“Puede haber una desaceleración de la economía a menos que el Sr. Too Late, un gran perdedor, reduzca las tasas de interés, ahora. Europa ya ha” reducido “siete veces. Powell siempre ha sido” [sic] Tarde, ‘excepto cuando se trataba del período electoral cuando bajó para ayudar a Sleepy Joe Biden, más tarde Kamala, a ser elegido. ¿Cómo funcionó eso? Trump escribió.

Últimamente, ha enojado a Trump al negarse a tasas de interés más bajas rápidamente y explicar que es probable que las tarifas de Trump traigan de vuelta la inflación. El término de Powell no termina durante otro año, pero Trump ha hablado repetidamente sobre despedirlo, una opción que muchos expertos legales no creen que lo haya hecho.

“La opinión actual entre los estudiosos legales sugiere no, pero eso no le impedirá atacar [Powell] Diariamente “, dijo Ty Cobb, un abogado que trabajó en la oficina del abogado de la Casa Blanca en el primer mandato de Trump.” Puede tratar de despedirlo de todos modos o lograr que el Congreso intente cambiar la ley. El hombre tiene que ver con la ira, las quejas y la venganza. Su narcisismo es una enfermedad incapacitante. No tiene control sobre él y su acceso a la verdad es muy frágil entre sus delirios y rabia ”.