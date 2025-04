Los republicanos obtienen un nuevo caso de acidez estomacal sobre Hegseth

By







Los republicanos del Senado están experimentando un nuevo caso de acidez estomacal sobre el Secretario de Defensa Pete Hegseth después de una serie de despidos del personal del Pentágono en las últimas semanas y la aparición de un segundo chat de señal, según los informes, detallan los planes de ataque en un mes.

Hegseth una vez más se encontró directamente en el centro de atención durante la semana pasada después de que un trío de ayudantes superiores fue despedido del Departamento de Defensa en medio de una investigación de fugas.

Gasoline se agregó al incendio el domingo como John Ullyot, un portavoz del Departamento de Defensa, escribió en un artículo de opinión que el Pentágono está en “desorden bajo el liderazgo de Hegseth” y El New York Times informó Que Hegseth comenzó y compartió planes de ataque contra los hutíes en una segunda señal de charla, este incluyendo a su esposa, hermano y abogado personal.

La avalancha de noticias ha hecho poco para infundir confianza con algunos legisladores del Partido Republicano del Senado, quienes lo confirmaron por poco en enero. Ahora, algunos miembros preocupan que la serie de noticias lo despegará de cualquier buena voluntad restante en la conferencia.

“La confianza en él se perderá”, dijo un republicano del Senado a The Hill, mencionando específicamente a los empleados expulsados ​​y la revelación de la señal como las fuerzas impulsoras. “Esto es como una cosa tras otra”.

El senador dijo que esas preocupaciones se están extendiendo a medida que las noticias negativas continúan goteando.

“Puede haber un poco de remordimiento del comprador”, continuó el miembro, y agregó que algunos en la conferencia están comenzando a “rascarse la cabeza” en las acciones de Hegseth últimamente.

Un segundo republicano del Senado dijo que, si bien muchos miembros están en “modo de espera y ver” en el Secretario de Defensa, están seguros de que la serie de noticias negativas no está al final.

“No se detendrá”, dijo el segundo miembro del Partido Republicano del Senado. “Todos lo sabemos”.

En la Cámara, el representante Don Bacon (R-Neb.), Miembro del Comité de Servicios Armados y ex general de brigada en la Fuerza Aérea que se especializó en inteligencia, calificó el chat de la señal “totalmente inaceptable”, y agregó: “No lo toleraría si estuviera a cargo”.

“Tenía preocupaciones desde el primer momento porque Pete Hegseth no tenía mucha experiencia … Me gusta en Fox. Pero, ¿tiene la experiencia de liderar una de las organizaciones más grandes del mundo? Esa es una preocupación”, dijo en los comentarios informados por primera vez por Politico.

El Secretario de Defensa arremetió por las críticas el lunes, particularmente sobre la revelación del New York Times de la segunda señal de chat. Él culpó a los pies de los medios de comunicación, pero no emitió una negación absoluta.

“Qué gran sorpresa que se disparen unos pocos fugas y de repente un montón de piezas de éxito salgan de los mismos medios que vendieron el engaño de Rusia”, Hegseth dijo desde la Casa Blanca Rollo de huevo de Pascua sobre el informe del Times.

“Esto es lo que hacen los medios de comunicación. Toman fuentes anónimas de ex empleados descontentos, y luego intentan cortar y quemar personas y arruinar su reputación”, dijo Hegseth. “No voy a trabajar conmigo, porque estamos cambiando el departamento de defensa, poner al Pentágono en manos de los guerreros. Y las manchas anónimas de ex empleados descontentos en viejas noticias no importa”.

El último informe de Times se produce aproximadamente un mes después de la primera entrega de “Signalgate”, cuando el Atlantic informó que Hegseth y otros altos funcionarios de la administración usaron una señal para discutir planes detallados para un ataque contra los hutíes en Yemen. Ese informe de la bomba surgió después de que el editor en jefe del Atlántico se agregó por error al grupo. Hegseth permanece bajo investigación por el Inspector General del Pentágono sobre si compartió información clasificada en el CHAT, una investigación solicitada por el principal republicano y los principales demócratas en el Comité de Servicios Armados del Senado.

El New York Times informó que Hegseth compartió información similar en el segundo chat. Si bien la señal es una aplicación cifrada, no se considera tan segura como las formas más tradicionales de comunicación gubernamental, y los expertos en seguridad han expresado su preocupación por usarla para transmitir información confidencial.

La última ronda de titulares también se produce aproximadamente tres meses después de que Hegseth se extendió por la línea de meta en la cámara superior en lo que fue el llamado más cercano a cualquiera de las elecciones del presidente Trump para su gabinete. El vicepresidente Vance tuvo que romper un empate después de que tres senadores republicanos votaron en contra de su confirmación.

A lo largo de su proceso de confirmación, enfrentó innumerables preguntas que en peligro sus posibilidades, encabezadas por informes de consumo excesivo de consumo de alcohol, una acusación de agresión sexual y acusaciones que había administrado mal dos organizaciones de veteranos que dirigió. Hegseth negó todas las acusaciones.

Si bien la mayoría de esas preguntas se han mantenido inactivas desde su confirmación, aquellos sobre su capacidad para guiar el departamento de defensa, que tiene 2.1 millones de miembros del servicio y un presupuesto de $ 850 mil millones, han persistido con la expulsión de los empleados clave, algunos de los cuales fueron aliados de la secretaria desde hace mucho tiempo del secretario.

“¿Es esto repetir y validar las acusaciones que se hicieron sobre él en términos de un ambiente de trabajo tóxico?” dijo el primer miembro del Partido Republicano del Senado. “Está entregando a personas que le han dedicado sus carreras”.

Esas consultas solo aumentaron por el artículo de opinión de Ullyot, que describió el mes pasado en el departamento como “caos total”.

“[E]Ven fuertes patrocinadores de la secretaria como yo deben admitir: el último mes ha sido una crisis completa en el Pentágono, y se está convirtiendo en un problema real para la administración “, escribió Ullyot.” En los primeros tres meses de su segundo mandato, Trump ha continuado ese gran récord contra la seguridad nacional, en particular el departamento de defensa en su misión principal de prepararse para luchar y ganar las guerras. Desafortunadamente, después de un mes terrible, el enfoque del Pentágono ya no está en la guerra, sino en un drama interminable “.

A pesar de la serie de noticias negativas, los republicanos no esperan un cambio inminente en el liderazgo en el Pentágono. Un asistente del Partido Republicano del Senado señaló el intenso esfuerzo para obtener los requisitos 51 votos hace solo meses como parte de la razón.

“Hubo tanto capital invertido para confirmar al tipo. No puedes simplemente tirarlo después [three] Meses “, dijo el asistente, admitiendo que la situación actual es” ciertamente un desastre “.

“De hecho, creo que la naturaleza de la confirmación casi lo ayuda con la seguridad laboral en este momento. La gente va a estar aún más avergonzada si luchamos contra esta batalla de confirmación para un secretario de tres meses”.

Y Hegseth continúa teniendo el respaldo del presidente, quien criticó preguntas sobre su futuro sobre el Pentágono como una “pérdida de tiempo”.

“Pregúntale a los hutíes cuánto disfunción hay. No hay ninguno. Pete está haciendo un gran trabajo”, Trump, Trump dijo desde el rollo de huevo de Pascua. “Todos están felices con él”.





Fuente