La Corte Suprema y Donald Trump pueden estar llegando a un punto de ruptura

La “línea de tiempo rápida Lightning de la administración” para las deportaciones, como la ACLU lo llamó, se produjo a pesar de que la decisión de la Corte Suprema del 7 de abril en un caso separado debe dar un aviso anticipado y advertencia a los detenidos si serán eliminados del país, y les permitirán la oportunidad de disputar su detención y eliminación a través de un desafío de los hebeas en el tribunal. Eso no es lo que parecía que el gobierno estaba haciendo en Bluebonnet.

La ACLU apeló las deportaciones aparentemente inminentes hasta el 5º Tribunal de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos y presentó una solicitud de emergencia en la Corte Suprema. El grupo de libertades civiles Buscó una certificación en toda la clase que se aplicaría a todos los hombres detenidos como presuntos miembros de Tren de Aragua en Bluebonnet, no solo a sus clientes, y una orden que restringe al gobierno de eliminarlos sin darles 30 días de notificación y la capacidad de presentar peticiones de Habeas.

En una votación de 7-2, la orden de la Corte 1 AM prohibió a la administración retirarse “cualquier miembro de la supuesta clase de detenidos de los Estados Unidos hasta una orden adicional de este tribunal”.

Las mentiras y las tergiversaciones que la administración Trump ha hecho en los foros públicos son demasiadas para mencionar, del asesor de política nacional de la Casa Blanca, Stephen Miller, declarando falsamente que la Corte Suprema dictaminó 9-0 en el favor de la administración (fue lo opuesto) a Trump que no tiene una fotografía digitalmente alterada de la fotografía de Kilmar de Abrego Garcia, que afirman que mostraron su membresía en la gang ms-13 (allí no está la fotografía de la gang. Pero no son necesariamente parte del registro de la corte. Sin embargo, las mentiras y las tergiversaciones en las presentaciones legales son.