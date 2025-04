Trump dice que la tarifa de China se “reducirá sustancialmente” del 145 por ciento

El presidente Trump dijo el martes que la fuerte tasa de tarifas en China se reducirá significativamente después de negociar con el presidente chino Xi Jinping, expresando optimismo sobre un acuerdo comercial.

“El 145 por ciento es muy alto. No será tan alto, no va a ser tan alto … no será tan alto”, dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval. “Bajará sustancialmente, pero no será cero”.

El nivel arancelario general impuesto a China es del 145 por ciento, lo que permaneció en su lugar después de que Trump retrasó las tarifas “recíprocas” de otros socios comerciales durante 90 días y los redujo al 10 por ciento.

“Vamos a ser muy amables. Van a ser muy agradables, y veremos lo que sucede. Pero en última instancia, tienen que hacer un trato porque de lo contrario no van a poder tratar en los Estados Unidos”, dijo Trump, refiriéndose a China.

Citó su relación con Xi como su razón para ser optimista sobre un acuerdo. La Casa Blanca dijo temprano el martes que estaba “preparando el escenario para un acuerdo con China”, buscando tranquilizar a los mercados financieros e inversores nerviosos que progresar con Beijing podría ser inminente.

“China nos estaba llevando a dar un paseo, y no va a suceder. Vamos a ser muy buenos con China, tener una gran relación con el presidente Xi. Pero, harían miles de millones y miles de millones y miles de millones de dólares al año, y construirían a sus militares de los Estados Unidos y lo que hicieron. Entonces, eso no sucederá”, dijo Trump. “Pero lo van a hacer muy bien, y creo que van a ser felices, y creo que vamos a vivir juntos muy feliz e idealmente trabajaremos juntos”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el martes una reunión privada de inversores en Washington que espera una “reducción” en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, Según múltiples informes. China tiene recaudó tarifas de represaliasobre bienes americanos.

El presidente también dijo el martes que su equipo “establecerá el acuerdo” cuando la pausa de 90 días haya terminado si los socios comerciales no pueden llegar a uno. Y, dijo que ha estado en conversaciones con “muchos, muchos” líderes mundiales en las semanas desde que detuvo los aranceles recíprocos, prediciendo que el proceso de negociación “irá bastante rápido”.

La administración ha recibido 18 propuestas de otros países como parte de las negociaciones comerciales en curso, dijo a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.





Fuente