Trump retrocede, dice que no tiene “intención” de la silla alimentada con el despido Jerome Powell

“Ninguno en absoluto”, dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval el martes cuando se le preguntó si planeaba despedir a Powell. “Nunca lo hizo. La prensa se escapa con las cosas. No, no tengo intención de despedirlo”.

“Con estos costos de tendencia tan bien descendente, justo lo que predije que harían, casi no puede haber inflación, pero puede haber una desaceleración de la economía a menos que el Sr. Too Late, un gran perdedor, disminuya las tasas de interés, ahora”, escribió Trump en parte.

“Me gustaría ver que sea un poco más activo en términos de su idea para reducir las tasas de interés”, dijo Trump a los periodistas. “Este es un momento perfecto para reducir las tasas de interés. Si no lo hace, ¿es el final? No, no lo es. Pero sería un buen momento. Debería haber tenido lugar antes. Pero no, no tengo intención de despedirlo”.