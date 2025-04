Los demócratas exigen respuestas de las principales firmas de abogados que cedieron a los deseos de Trump

“Su capitulación lo coloca en la compañía desagradable de varias otras grandes firmas de abogados que han decidido permitir que el presidente Trump suprima su discurso y dicte a quién pueden y no pueden tomar como clientes en violación descarada de los derechos garantizados a todos los estadounidenses por la primera, quinta y sexta enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos”, dijeron.

Cadwalader es una de las nueve firmas de abogados que han acordado colectivamente proporcionar a Trump casi $ 1 mil millones en servicios legales gratuitos a cambio de que el presidente no abuse de su poder de castigarlos despojándolos de contratos federales o autorizaciones de seguridad para los empleados. Trump anunció sus acuerdos con cinco de estas empresas A principios de este mes .

Los bufetes de abogados que recibieron esta carta son Cadwalader, A&O Shearman, Latham & Watkins LLP, Simpson Thacher & Bartlett LLP y Kirkland & Ellis LLP. Hasta la fecha, tienen No comentó públicamente en sus tratos con la Casa Blanca.

En febrero, Trump anunció que era suspender las autorizaciones de seguridad para ciertos abogados en Covington & Burling LLP además de terminar los contratos federales de la empresa. Atitó sus acciones con el hecho de que esta firma previamente proporcionó un asesor legal gratuito al ex asesor especial Jack Smith, quien presentó cargos penales contra Trump en su primer mandato.

Desde entonces, Trump ha suspendido las autorizaciones de seguridad, rescindió los contratos federales, prohibido ingresar edificios federales o prohibir a los empleados de contratación de Perkins Coie LLP que atacó sobre sus políticas de diversidad, equidad e inclusión; desde Firm de abogados de Paul Weiss que trajo acciones legales contra los acusados ​​del 6 de enero; de Jenner & Block que atacó por contratar al ex abogado general del FBI Andrew Weissmann después de que desempeñó un papel en la investigación de Trump-Rusia 2016; y de Wilmerhale como castigo por sus conexiones con el ex abogado especial Robert Mueller, quien supervisó la investigación de Trump-Rusia 2016.

En sus cartas, Blumenthal y Raskin, un ex profesor de derecho constitucional, esencialmente le dicen a los bufetes de abogados que saben mejor no hacer lo que están haciendo. Las acciones de Trump claramente violan la Primera Enmienda Al tratar de penalizar a los abogados por las causas y los clientes que representan, dijeron, e incluso el ex presidente John Adams, quien también era abogado, Los soldados británicos defendidos acusados ​​de participar en la masacre de Boston.