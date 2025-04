Para restaurar la fabricación en Estados Unidos, Trump debería aprobar el acuerdo de Nippon Steel

En medio de la turbulencia económica que rivaliza con la crisis financiera de 2008 y la pandemia Covid-19, la industria estadounidense está buscando renovación. Una oportunidad rara y prometedora se encuentra en la oferta de $ 14.9 mil millones de Nippon Steel para adquirir el acero US.

Más que una fusión, este es un salvavidas para una empresa estadounidense histórica, y una apuesta estratégica sobre el futuro de la fabricación nacional. Si se aprueba, turbogaría la competitividad global de US Steel, aseguraría miles de empleos sindicales de alto pago y reforzaría la columna vertebral industrial de Estados Unidos. Sin embargo, la resistencia política ha estado amenazando esta asociación transformadora.

Desde diciembre de 2023, Nippon Steel ha presentado un visión audaz: Para modernizar el acero estadounidense a través de una inversión de $ 7 mil millones, en comparación con los $ 2.7 mil millones iniciales, incluidos $ 1 mil millones para las instalaciones de Mon Valley envejecidas de Pensilvania. La inversión traería tecnologías avanzadas, una mejor eficiencia y la escala necesaria para competir con potencias internacionales como Baowu Steel de China. En una muestra de buena voluntad, Nippon ha comprometido Para preservar la sede de Pittsburgh de US Steel, los contratos sindicales de honor, retener a todos los trabajadores y pagar bonos de $ 5,000 a los empleados al finalizar el acuerdo.

Estos no son solo números; Representan la reinversión urgente en la infraestructura estadounidense y los trabajadores en un momento en que muchas instalaciones industriales corren la obsolescencia. Como tiene el CEO de US Steel, David Burritt prevenidosin estas actualizaciones, las plantas clave pueden cerrar y la sede podría reubicarse. Los trabajadores sindicales como Jason Zugai, un entrenador de la planta de Mon Valley de US Steel, han sido contundentes sobre el estacas: “Sin estas inversiones de Nippon, nuestra instalación no durará”.

A pesar de esto, la administración Biden bloqueó el acuerdo en enero de 2025, citando preocupaciones de seguridad nacional. Sin embargo, estas preocupaciones eran infundadas. Japón es uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos.

Vicepresidente de Nippon Steel, Takahiro Mori, acertadamente anotado El rechazo fue motivado políticamente, favoreciendo a un postor doméstico, los acantilados de Cleveland. CEO Lourenco Goncalves abiertamente jactado sobre usar “magia” para sabotear el trato para su propio beneficio. Si tiene éxito, los acantilados de Cleveland lo harían monopolizar El plan de acero de alto horno de EE. UU., Producción de acero eléctrico y reservas de mineral de hierro, y comando dos tercios de la salida de acero automotriz.

Eso no es proteccionismo: su consolidación a expensas de los consumidores y los trabajadores. La historia apoya este miedo: los acantilados cerraron las plantas, incluida una en Virginia Occidentaly cortado Jobos en Michigan y Minnesota justo este año. Su récord contrasta con la estrategia de inversión de Nippon.

Afortunadamente, el presidente Trump revivió las perspectivas del acuerdo el 7 de abril por pedido Una nueva revisión realizada por el Comité de Inversión Extranjera en los EE. UU., Concluya antes del 5 de junio. Una revisión justa basada en hechos debería confirmar lo que los analistas de mercado ya saben: el acuerdo no representa una amenaza de seguridad nacional. Por el contrario, fortalece a los EE. UU. Al traer tecnología de fabricación de acero avanzada a las costas estadounidenses, el acuerdo garantiza una cadena de suministro nacional resistente vital para la defensa, la infraestructura y la independencia de la energía.

El propio Trump reconoció la fuerza de Nippon Steel el 10 de abril, llamándolo Una “compañía grande y poderosa” que probablemente “haga un buen trabajo”. Sin embargo, también insistió en que el acero estadounidense debe seguir siendo “estadounidense”, lo que sugiere que Nippon debería simplemente construir una nueva planta. En aras de la industria del acero nacional, el presidente debe permitir la propiedad total de Nippon.

La construcción de una instalación de Greenfield tomaría años, costaría miles de millones más y redujo la infraestructura y la fuerza laboral calificada que hacen que este acuerdo sea viable. Crucialmente, es poco probable que la tecnología patentada de Nippon, el corazón de su propuesta de valor, se transfiera en una participación minoritaria o una asociación pasiva. La propiedad completa es lo que desbloquea la transformación.

Críticos, incluidos los trabajadores siderúrgicos y los aliados de Cleveland-Cliffs, marco El acuerdo como “propiedad extranjera”. Pero esta es una caracterización errónea. El plan de Nippon conserva la independencia operativa de US Steel, la marca estadounidense y la fuerza laboral. Trae lo mejor de ambos mundos: raíces estadounidenses con inversión e innovación japonesa. La alternativa, un acero estadounidense debilitado y sin fondos de acantilados, socava tanto los medios de vida de los trabajadores como los intereses nacionales.

Los inversores entienden lo que está en juego: las acciones de US Steel salto 16.2 por ciento después de la orden de revisión de Trump; Las acciones de Nippon subieron casi un 10 por ciento. Pero en el contexto más amplio de la rivalidad entre Estados Unidos y China, este acuerdo es más que económico, es geopolítico. Japón y Estados Unidos comparten un compromiso de contrarrestar la sobreproducción de acero de China y las prácticas globales de vertido. Una alianza de acero estadounidense-japón fortalecida fortalecería las cadenas de suministro, reduciría la dependencia de las fuentes adversas y garantizaría la capacidad estadounidense para satisfacer las necesidades estratégicas.

Trump ha construido su plataforma para revivir la fabricación estadounidense. Aquí hay una rara oportunidad de cumplir, no solo con retórica o aranceles, sino con capital, tecnología y empleos. Los aranceles pueden ofrecer protección temporal, pero las inversiones directas pueden modernizar las fábricas o inventar aleaciones de próxima generación mucho más rápido. Nippon está listo para proporcionarlo.

A medida que la revisión continúa, la Casa Blanca debe resistir la presión política y centrarse en los hechos. Aprobar esta adquisición sería una decisión que define heredado: revitalizar una marca estadounidense icónica, asegurar miles de empleos sindicales y consolidar un papel de liderazgo global para US Steel. Retrasar o rechazar el acuerdo entregaría la ventaja a los competidores extranjeros, particularmente en China, y perpetuaría el estancamiento industrial.

Daniel Bob trabajó en la política extranjera y económica de los Estados Unidos hacia el Indo-Pacífico en puestos superiores en los Comités de Relaciones Exteriores y Finanzas del Senado de los Estados Unidos y en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.





