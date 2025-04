El representante Byron Donalds se enfrenta con la multitud del ayuntamiento

Donalds elogió los esfuerzos de la administración Trump para poner fin a los programas de diversidad, equidad e inclusión, utilizando su propio éxito en la banca como ejemplo. Continuó diciendo que la idea de que los niños negros “no pueden salir adelante si no fuera por Dei” es una mentira.

“Para las personas que creen que no es un campo de juego nivelado en la vida, adivina qué. No hay un campo de juego nivelado en la vida. Se llama vida. No existe. Seamos realistas al respecto”, dijo Donalds, mientras algunos miembros de la multitud aplaudieron.