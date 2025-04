Donald Trump apunta a ActBlue en esfuerzo por cojear el Partido Demócrata

Es ilegal que los ciudadanos no estadounidenses donen a campañas y partidos políticos, aunque pueden donar a organizaciones sin fines de lucro siempre que ese dinero no se gaste en las elecciones estadounidenses. También es ilegal que una persona done a una campaña o parte política a nombre de otra persona. A pesar de ser acusado de facilitar estas donaciones fraudulentas ilegales, las acusaciones contra ActBlue no han sido corroboradas.