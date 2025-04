Santos dice que espera recibir una oración máxima: “Estoy totalmente resignado”

By







El ex representante George Santos (RN.Y.) dijo que está preparado para recibir la sentencia de prisión máxima de 87 meses que los fiscales buscan cuando aparece para su sentencia el viernes, pero dijo que espera que el juez le extienda algo de gracia.

“En este momento, mi expectativa es que voy a prisión durante 87 meses”, dijo Santos en una entrevista telefónica con el New York Times el miércoles. “Estoy totalmente resignado”.

“Vine solo a este mundo. Lo trataré solo y saldré solo”, agregó.

En una entrevista de OANN el jueves con el ex congresista Matt Gaetz (R-Fla.), Santos discutió sus expectativas para la audiencia de sentencia el viernes.

“Lo que espero que suceda mañana es que el juez sea justo, equilibrado e incluso. Y, a diferencia de los fiscales federales que están tratando de dejar un ancla en mi cabeza …, es mucho más natural y no toma esto … en una dirección personal”, dijo Santos.

“Asumo toda la responsabilidad de las malas acciones que he realizado, y me arrepiento de ellas”, agregó Santos. “Pero siento que siete años, no ves que algunas personas bastante malas sean tan largas”.

Cuando se le preguntó qué creía que sería una prisión justa, Santos le dijo a su ex colega: “No sé qué sería justo, pero sé que siete años es bonito, bastante afuera, en mi opinión”.

Los fiscales buscan una sentencia de prisión de siete años para el ex congresista deshonrado que se declaró culpable de fraude y robo de identidad agravado el año pasado después de ser expulsado de la cámara cuando el Comité de Ética de la Cámara informó que engañó a los donantes en un esfuerzo por recaudar fondos para beneficios personales.

Los abogados de Santos han pedido una sentencia de dos años, la sentencia mínima por un cargo de robo de identidad agravado.

Santos, una figura controvertida, dijo que teme su seguridad y planea hacer una solicitud para cumplir su sentencia bajo custodia protectora.

“El número uno es que planeo servir la totalidad de cualquier [incarcerated] oración en confinamiento solitario porque temo por mi seguridad “, dijo Santos a Gaetz.” Así que definitivamente no es una tarea fácil, y es monumental “.

Gaetz le preguntó a Santos, un aliado de Trump, si el reciente perdón del presidente de una ex concejal de Las Vegas condenada por fraude de alambre le da a Santos “cualquier esperanza específica” sobre que Trump lo extienda una gracia similar.

“No he solicitado al presidente un perdón”, dijo Santos. “Mucha gente sigue preguntándome esto, pero obviamente, si el presidente extendiera uno, estaría humildemente agradecido, porque me quitaría un peso importante de la espalda”.

“Pero de nuevo, espero, la esperanza es la última en morir, como, puedo esperar muchas cosas, y espero que con suerte también me mire”, agregó Santos.





