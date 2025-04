Kilmeade: Putin ‘vergonzoso’ Trump con bombardeo de Kyiv

By







El presentador de Fox News, Brian Kilmeade, advirtió al presidente ruso, Vladimir Putin, está arriesgando al presidente Trump con su negativa a dejar de bombardear en Ucrania mientras Estados Unidos trabaja para negociar el fin de la guerra en curso entre los dos países.

“Vladimir Putin, creo que hasta cierto punto, es vergonzoso al presidente Trump cuando bombardeó a Kiev en este brutal ataque, lo peor, lo estás viendo ahora”, dijo Kilmeade en “Fox & Friends”.

“Lo peor en un año y mató a estas personas inocentes”, agregó en los comentarios Primero resaltado por Mediate.

Trump expresó el jueves la frustración con Putin después de que más bombas golpearon a Ucrania matando al menos a ocho personas.

“No estoy contento con los ataques rusos sobre Kyiv”, escribió Trump Sobre la verdad social sitio web. “No es necesario, y muy mal momento. Vladimir, ¡pare! 5000 soldados por semana se están muriendo.

Kilmeade sugirió el viernes que Putin corre el riesgo de aumentar la tensión con Trump y otros líderes occidentales con el bombardeo continuo después de que el presidente de los Estados Unidos “abrió una puerta” a un acuerdo de paz.

“Si va a avergonzar al presidente, el presidente le hizo saber ayer, lo criticó”, dijo Kilmeade. “Va a empeorar, y hay sanciones en cola”.

“Él dice que no me ayuda y no ayuda a la situación si le digo lo que le va a pasar a Rusia, si continúan socavando estas conversaciones de paz”, agregó.





Fuente