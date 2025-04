Jon Cryer aclara la comparación de Trump con Charlie Sheen

Jon Cryer podría considerar respaldar a su coprotagonista de “Two and a Half Men” Charlie Sheen si Sheen de alguna manera desafiara al presidente Donald Trump para un cargo político.

“Para ser claros, como muchos de los problemas que enfrenta Charlie, creo que sería un mejor presidente”, bromeó. “Entonces … no sé si es justo agrupar por completo a los dos”.

“He estado señalando, y he estado gritando a los tejados, que Donald Trump es el Charlie Sheen de la política”, dijo el actor. Durante una aparición en el podcast “Never Not Funny” ese año. “Amo a Charlie Sheen, me encantó trabajar con él cuando estaba sobrio, pero … está lleno de mierda. Ha estado lleno de mierda, tiene una seria adicción. Su adicción obviamente es seria … pero Trump es adicto a sentirse importante”.