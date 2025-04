Trump: Putin ‘tocándome’ con Rusia ataques en Ucrania

By







El presidente Trump dijo el sábado que cree que el presidente ruso, Vladimir Putin, puede estar atacándolo después de los últimos ataques mortales en Ucrania, ya que Estados Unidos busca poner fin a la guerra en Europa del Este.

“No había razón para que Putin disparara misiles a áreas civiles, ciudades y pueblos, en los últimos días”, “Trump,” Publicado el sábado Sobre la verdad social. “Me hace pensar que tal vez no quiere detener la guerra, solo me está aprovechando y tiene que ser tratado de manera diferente, a través de ‘banca’ o ‘sanciones secundarias’? ¡Demasiada gente está muriendo! “

Su publicación llegó cuando el presidente viajaba de regreso a los Estados Unidos después del funeral del Papa Francisco en Roma y después de conocerse brevemente con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Los dos líderes hablaron antes del funeral, su primera interacción cara a cara desde la contenciosa reunión de la Oficina Oval a principios de este año.

La Casa Blanca aún no ha publicado detalles sobre lo que se discutió durante la reunión de aproximadamente 15 minutos.

Los últimos comentarios de Trump también contrastan con lo que dijo hace semana, cuando el presidente insistió en “Nadie me está jugando”.

A principios de esta semana, Trump arremetió contra Putin después de que Rusia lanzó ataques mortales sobre la capital ucraniana de Kiev. Luego expresó su frustración el viernes con Zelensky, diciendo que llega tarde para firmar el acuerdo de minerales con los Estados Unidos, casi dos meses después de que se canceló una firma esperada.

La administración Trump ha estado presionando por una tregua permanente en la guerra en Ucrania, pero los altos funcionarios han señalado en los últimos días que están preparados para alejarse de las negociaciones si las dos partes no llegan a un acuerdo pronto.

El presidente comenzó sus comentarios el sábado al presentar la culpa a los medios de comunicación, especialmente al reportero del New York Times, Peter Baker, luego de sus comentarios de que cree que Crimea permanecerá bajo el control de Moscú como parte de un acuerdo para poner fin a la guerra.

“No importa qué trato haga con respecto a Rusia/Ucrania, no importa cuán bueno sea, incluso si es el mejor trato jamás hecho, el falla del New York Times hablará mal”, escribió el presidente. “Liddle ‘Peter Baker, el escritor muy parcial y sin talento de The Times, siguió las demandas de su editor y escribió que Ucrania debería recuperar territorio, incluidos, supongo, Crimea y otras solicitudes ridículas, para detener el asesinato que es peor que cualquier otra desde la Segunda Guerra Mundial”.

“¿Por qué este reportero liviano no dice que fue [former President] Obama, quien hizo posible que Rusia robara Crimea a Ucrania sin siquiera disparar un disparo ”, agregó.

En el largo puesto, Trump llamó al conflicto la guerra del ex presidente Biden y duplicó una discusión que hizo a menudo mientras estaba en la campaña, que la guerra no habría comenzado si hubiera derrotado a “Sleepy” Biden en 2020.

“Fue un perdedor desde el primer día, y nunca debería haber sucedido, y no hubiera sucedido si yo fuera presidente en ese momento”, escribió. “Solo estoy tratando de limpiar el desastre que me dejó Obama y Biden, y qué desastre es”.

Trump, en una entrevista reciente con la revista Time, culpó a Ucrania por iniciar la guerra con Rusia al observar una membresía de la OTAN. También sostuvo que Rusia haría una concesión hacia la paz si está de acuerdo en no hacerse cargo de Ucrania.





