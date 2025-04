McMahon lanza sonda en Nueva York sobre la eliminación ordenada de la mascota escolar de los nativos americanos

By







La secretaria de Educación, Linda McMahon, lanzó una investigación sobre el Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED) y la Junta de Regentes del Estado por amenazar con extraer fondos del Distrito Escolar de Massapequa por su negativa a poner fin a su uso de una mascota nativa americana.

A principios de esta semana, el presidente Trump intervino para apoyar al distrito escolar.

“Obligarlos a cambiar el nombre, después de todos estos años, es ridículo y, en realidad, una afrenta a nuestra gran población india. La junta escolar, y prácticamente todos en el área, exigen que se mantenga el nombre”, escribió el presidente sobre la escuela secundaria del distrito, que se conoce como los jefes de Massapequa, en un puesto social de verdad.

La Asociación de Guardianes de los Nativos Americanos (NAGA) presentó una queja ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación que afirma que el NYSED violó las leyes federales de derechos civiles.

“El Departamento de Educación de los Estados Unidos no se mantendrá como el estado de Nueva York intenta reescribir la historia y negará a la ciudad de Massapequa el derecho de celebrar su herencia en sus escuelas”, dijo McMahon en un declaración con respecto al asunto.

“Si bien Nueva York elige priorizar borrar a los nativos americanos, su rica historia y su profunda conexión con el estado, exige que las escuelas desvíen el tiempo y los recursos de lo que realmente importa: educar a nuestros estudiantes”, continuó.

McMahon argumentó que varias mascotas se refieren a grupos indígenas o étnicos, incluidos los Vikingos de Minnesota y Fighting Irish de Notre Dame, pero afirmaron que Nueva York “señaló” la herencia nativa americana y agregó específicamente que el asunto sería “completamente” investigado.

Trump, en su puesto social de la verdad del lunes, también cuestionó la medida dada la popularidad de los Jefes de Kansas City.

“Se ha convertido en la identidad de la escuela y, ¿qué podría estar mal en usar el nombre, ‘Jefe’?” Él escribió. “¡No veo a los Jefes de Kansas City cambiando su nombre en el corto plazo!”

Un portavoz del departamento de educación del estado le dijo a The Hill que no ha recibido ninguna comunicación oficial del gobierno federal sobre el asunto.

“Sin embargo, el intento del Departamento de Educación de los Estados Unidos de interferir con una ley estatal sobre las mascotas del distrito escolar es inconsistente con la declaración del secretario McMahon del 20 de marzo de 2025 de que está enviando educación a los estados donde pertenece con razón”, agregó la portavoz JP O’Hare.

“Massapequa ya ha presentado y perdido una demanda sobre este tema. Hemos alentado a la comunidad escolar de Massapequa a consultar con representantes indígenas locales, que tenían lo siguiente que decir sobre este tema”, agregó.

En 2023, los funcionarios estatales emitieron una directiva que requería que los distritos escolares eliminen las mascotas que parecen apropiarse de la cultura nativa americana o el riesgo de perder la financiación estatal.

Un juez estatal desestimó el de distrito demanda desafiando la directiva mes pasado. El New York Post informó La junta escolar luego le pidió a la administración Trump que interviniera.

“No somos un símbolo, no somos historia, existimos hoy. Para algunos niños nativos, es perjudicial ver esas mascotas, y no lo entendería necesariamente a menos que haya crecido en una comunidad nativa”. Germain Smith, ex concejal tribal de Shinnecock, dijo en un comunicado sobre el tema.

En 1644, la masacre de Massapequa fue llevada a cabo por el gobernador Willem Kieft, quien contrató a 25,000 guardianes para matar y expulsar a los nativos americanos del área donde ahora se encuentra la ciudad.

“Es irónico que una ciudad que tenga antecedentes de matar a la población indígena local ahora reclame como una tradición una imagen falsa de esas mismas personas”, dijo Harry Wallace, jefe de la nación india desconocida, en un comunicado sobre el debate.

Kerry Watcher, presidente de la Junta de Educación de Massapequa, ha retrasado el mandato y dijo que el esfuerzo del estado para eliminar la mascota no “avanza el aprendizaje”. Ella agradeció a la administración Trump por investigar el asunto.





