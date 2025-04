By







El senador Jon Ossoff (D-Ga.) Dijo que las recientes acciones ejecutivas del presidente Trump “deberían enfriarnos hasta los huesos” y afirmó que sus “impulsos autoritarios” son un peligro para la democracia estadounidense.

“Creo que está claro. Nunca hemos visto a un presidente tratar de manejar al gobierno federal para aplastar a sus críticos y adversarios políticos. Eso es algo nuevo en la historia estadounidense, y en mi opinión, no es estadounidense. Y es algo que debería enfriarnos hasta el hueso, sin importar nuestra política, sin importar nuestras preferencias políticas”, dijo Osoff en una entrevista con la prensa asociada (AP) que fue eso fue eso fue eso fue eso fue eso fue eso fue eso fue eso fue eso fue eso fue eso fue eso) que fue eso fue eso) que fue eso fue eso) que fue) que fue eso fue eso) que fue) que fue) que fue eso fue eso) que fue) que fue) que fue eso fue eso) que fue) que fue) que fue eso fue eso) que fue) que fue). publicado Sábado.

Ossoff, quien se postula para la reelección en un estado de campo de batalla que Trump ganó en las elecciones presidenciales de 2024, dijo que recuerda a sus colegas republicanos, amigos conservadores y seguidores en Georgia que “un día nuevamente” un demócrata ocupará la Oficina Oval y el “zapato estará en el otro pie”.

“Se trata de controles y equilibrios. Se trata de si la rama ejecutiva está limitada o no según lo diseñado por nuestra constitución, por legisladores juiciosos que pueden dejar a un lado su partidismo para proteger el interés público”, dijo el senador de Georgia a AP.

El senador de 38 años argumentó durante la entrevista que el mejor enfoque que los demócratas pueden adoptar ahora que son la minoría en ambas cámaras del Congreso es trabajar para informar a los componentes que las políticas de la administración no están alineadas con sus intereses.

“Cuando veo que el presidente intenta avanzar en una agenda legislativa, cuya sustancia está reduciendo los programas vitales de atención médica que financian los hospitales de Georgia, por ejemplo, en Georgia, el programa de Medicaid cubre el 40% de todos los niños, Medicaid cubre el 50% de todos los nacimientos, Medicaid cubre el 70% de todos los seniors en los hogares de enfermería”, dijo el sábado el sábado.

“El presidente de los Estados Unidos quiere destruir el programa de Medicaid para pagar los recortes de impuestos para las personas más ricas del país. Ese no es un programa popular en ninguna parte de Georgia. Cerrar las oficinas del Seguro Social, destripar la Administración del Seguro Social y el VA, estos no son populares en ninguna parte de Georgia”, agregó. “Entonces, parte de mi trabajo en este momento es informar al público aquí que estas políticas no son de interés y la oposición de nuestro estado a ellas”.

Ossoff, quien previamente criticó el despido de trabajadores en el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), dijo a los constituyentes durante un evento el viernes que “está” fuertemente de acuerdo en que Trump debería ser acusado, pero agregó que el impulso no ganaría tracción en una casa controlada por el Partido Republicano.

“Cuando el presidente en funciones de los Estados Unidos está vendiendo acceso por lo que son efectivamente pagos directamente para él. No hay duda de que eso aumenta al nivel de un delito acusable”, dijo Ossoff el viernes, según múltiple salidas.

El Comité Senatorial Republicano Nacional, el brazo de campaña republicana del Senado, dicho El viernes que la sugerencia de Ossoff fue “asquerosa” y agregó que el demócrata quiere “anular la voluntad de los votantes de Georgia que acaban de elegir al presidente Trump”.





Fuente